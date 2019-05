Festival Street Food Ceccano

Fine maggio in Ciociaria. La coloratissima carovana Typical Truck Street Food dal 24 al 26 Maggio farà tappa nella splendida Ceccano.

Il Festival Street Food, al quale è stato già concesso il patrocinio comunale, si svolgerà, a due passi da Frosinone, presso Piazza Bachelet (Piazzale Padre Pio) nella ridente Ceccano. Saranno tre giorni dedicati al cibo da strada arricchito dalla musica delle nostre street band, da spettacoli degli artisti di strada e da tante attività. Giocoleria e attività per i più piccoli all’interno del laboratorio dedicato ai bimbi. Un’esplosione di gusto e colore on the road all’insegna del sano divertimento. Il Festival dello street Food, oltre a garantire piacevoli serate sotto le stelle all’insegna del buon umore, porterà in Ciociaria una selezione del meglio dello street food italiano. Chef selezionati dalla Ttsfood trasformeranno, in rigorosa diretta, ottime materie prime in veri e propri piatti gourmet. Antipasti invitanti, primi e secondi della tradizione, specialità regionali (siciliane, pugliesi, romane e campane solo per citarne alcune) e dolci da far girare la testa. Panini per tutti i gusti, fritti, pizza e suppli dai mille gusti. Preparazioni dolci e salate per tutti i gusti, dai sapori delicati ai piatti ricchi di sostanza per i palati più coraggiosi. Polpettine di vario gusto, olive e cremini ascolani, paella e polpo arrosto. Cuzzetiello napoletano, i famigerati arrosticini e la porchetta.Sangria e birra cruda artigianal Sarà una tempesta di gusto e colori pronta a sorprendere tutta la ciociaria.

Ricordiamo che il Festival è rigorosamente ad INGRESSO GRATUITO! 24-25 e 26 Maggio Ceccano diventerà la capitale del cibo da strada. Un appuntamento da non perdere che aprirà l’estate 2019. Tre Giorni di festa assoluta dedicati a tutta la famiglia, una carovana di bontà per grandi e piccini, nel segno della Typical Truck Street Food. Divertimento no Stop dalle ore 12 alle ore 24

Date, informazioni, curiosità, ricette e molto altro su: www.ttsfood.it

