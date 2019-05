Vitalizi, Figuccia: “Basta privilegi, si pensi al lavoro e alla crescita”

“La pantomima sui vitalizi all’Ars deve finire. Guardo i miei figli negli occhi e avrò il coraggio di continuare a farlo, battendomi per il taglio di quelli che sono veri e propri privilegi medievali e che se mantenuti ancora in vita, rischiano di danneggiare gravemente i siciliani – a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue – mancano poche settimane al gong finale e il Presidente dell’Assemblea, senza pudore, continua a difenderli come un diritto acquisito.

Come giustificare una cosa del genere innanzi a migliaia di lavoratori siciliani, figli del sistema contributivo che di certo non avranno mai pensioni di quell’entità? Come dirlo ai pensionati di nuova generazione che hanno lavorato tutta una vita per una piccola pensione? Come dirlo a quei ragazzi disoccupati che vedono la pensione come un miraggio? Non ci sto. Che lo si faccia con un voto in Aula, che sia una commissione speciale o che sia l’ufficio di Presidenza, si tagli senza se e senza ma. È un atto di dignità, di giustizia sociale. Nessuno desidera la fame per chi per anni si è dedicato alla politica, trascurando magari la propria attività professionale ma è chiaro che si può ridimensionare un tenore di vita. In Austria la pensione speciale per i parlamentari è stata abolita nel 1997, in Estonia nel 2003, in Portogallo nel 2005, in Grecia nel 2012 in piena crisi economica, con un forte segnale di rispetto verso chi subiva tagli a pensioni e salari. In Croazia la riforma è arrivata nel 2012 e oggi non esistono privilegi. In 18 Paesi europei, i deputati versano i contributi come tutti gli altri cittadini e percepiscono una pensione in base ai contributi versati durante l’arco della loro vita lavorativa. Questi Paesi sono un modello da seguire. Se è vero per uno Stato, è tanto più vero per l’economia regionale dove le sostanze e le opportunità hanno una serie di limiti. La Sicilia – conclude il parlamentare regionale – deve tornare a crescere, altro che incappare nel rischio di mutilazioni del calibro di 70 milioni. Non lo permetteremo”

