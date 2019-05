Quarto appuntamento con la rubrica per lo Sviluppo Sostenibile: iSuD divulga il settimo Goal Energia Pulita e Accessibile

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.

Questa settimana ci occuperemo del GOAL 7, cioè la “visione” numero sette, relativa all’energia pulita e accessibile. Anche in questo caso, come per gli altri GOALS, sono diversi gli obiettivi al suo interno: assicurare a tutti l’accesso all’approvvigionamento energetico, in modo affidabile ed economico, ma anche e soprattutto lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile che utilizzi meno fonti fossili.

Quale risultato abbiamo raggiunto fino ad oggi lo chiediamo all’Ing. Antonio Covais, presidente e co-fondatore dell’associazione iSuD (Information for Sustainable Development), ingegnere meccanico energetico, con un dottorato di ricerca in energia.

Ing. Covais, ci può dare una prima serie di dati utili a comprendere la situazione attuale, su scala globale, in quanti oggi possono usufruire dell’elettricità in modo diretto?

“Per rappresentarvi un diagramma della progressione mondiale di accesso all’elettricità, basti pensare che nel 2000 la percentuale era del 72%, mentre nel 2018 siamo giunti all’85% della popolazione mondiale. Nonostante il trend sia in miglioramento, dobbiamo però trasformare le percentuali in numeri che rappresentino le persone, più che semplici dati. Ancora oggi 1,1 miliardi di persone vivono senza corrente elettrica nei luoghi in cui dimorano, e 2,8 miliardi non hanno modo di cucinare garantendo le norme minime igienico-sanitarie. In pratica, una persona su cinque non ha accesso a moderni mezzi elettrici, 3 miliardi di persone dipendono da legno, carbone, carbonella o concime animale per cucinare e per scaldarsi. È quindi evidente che se da un lato le proiezioni siano rassicuranti, dall’altro si delinea una realtà per molti inaccettabile, considerando l’evoluzione tecnologica cui oggi assistiamo.”

L’energia e la sua produzione sono le principali responsabili del cambiamento climatico, causando circa il 60% delle emissioni di gas serra globali. Obiettivo-chiave a lungo termine è la produzione di energia “SOSTENIBILE”, ovvero a bassa intensità di emissioni di anidride carbonica “CO2”. Per raggiungere questo obiettivo, e nello stesso tempo fornirne l’accesso a tutti, aumentandone la produzione, è necessario migliorare le tecnologie delle forniture con servizi energetici moderni e sostenibili, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati in via di sviluppo senza sbocco sul mare, conformemente ai loro rispettivi programmi di sostegno.

Ing. Covais, come professionista e come presidente di un’associazione che si occupa d’informare su tematiche legate alla sostenibilità, può darci un quadro dell’utilizzo globale di energia nell’ultimo decennio?

“Il consumo globale di energia è cresciuto del 2,3% nel 2018, aumentando di quasi il doppio del tasso medio di crescita dal 2010, spinto da una robusta economia globale e da un maggiore fabbisogno sia di riscaldamento, che di raffreddamento in alcune parti del mondo. La domanda di tutti i carburanti è aumentata, trainata dal gas naturale, anche se il solare ed il vento hanno registrato una crescita a doppia cifra.

La maggiore domanda di elettricità è responsabile di oltre la metà della crescita del fabbisogno energetico. Al contrario, l’efficienza energetica ha visto un miglioramento poco brillante. A causa del maggiore consumo di energia, le emissioni di CO2 sono aumentate dell’1,7% lo scorso anno, raggiungendo un nuovo e sconfortante record.

I maggiori guadagni sono venuti dal gas naturale, che è risultato il combustibile di prima scelta lo scorso anno, rappresentando quasi il 45% dell’aumento della domanda totale di energia.”

Più in generale dobbiamo però dire che la domanda di tutti i carburanti è aumentata, anche dei combustibili fossili che hanno raggiunto quasi il 70% della crescita per il secondo anno consecutivo. Le energie rinnovabili sono cresciute, ma non abbastanza velocemente da soddisfare l’aumento della domanda di elettricità in tutto il mondo.

Non si può parlare di soluzioni globali meno inquinanti senza toccare il tema dei trasporti. In questo caso vogliamo riferirci al trasporto privato. Come si sta evolvendo il settore dell’automotive?

“È ormai chiaro che il motore elettrico, nelle applicazioni dell’automotive, rappresenta una alternativa inevitabile all’utilizzo dei tradizionali motori endotermici. Tuttavia, per le ragioni prima esposte, affidarci ad un aumento del consumo dell’energia elettrica come energia primaria, senza utilizzare fonti a bassa emissione di CO2 non risolverà il problema.

In termini di danno per l’ambiente, la produzione di energia a carbone continua ad essere la maggiore fonte, rappresentando il 30% di tutte le emissioni di anidride carbonica legate all’energia. Cina, Stati Uniti e India insieme rappresentano quasi il 70% dell’aumento di domanda di energia. Questi Paesi, spinti da crescente necessità, nonostante abbiano investito anche nella produzione di energia proveniente da fonte rinnovabile, non sono riusciti ad evitare un aumento delle emissioni di CO2 dell’1,7%.

Al contrario, in Europa le emissioni sono diminuite dell’1,3%. Nota positiva per la Germania, che ha determinato un calo del 4,5%, poiché sia la combustione di petrolio, che quella di carbone sono diminuite drasticamente. Anche il Regno Unito si è dimostrato virtuoso ed attento all’ambiente, attraverso la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per un anno record con il 35% della generazione totale di energia, la quota di carbone è scesa al 5%, un livello record.

Ing. Covais possiamo dire quindi che sembra non esserci ancora unanimità d’intenti a livello globale?

“Come presidente di iSuD ho il dovere di contribuire ad un’informazione utile a stimolare la coscienza collettiva e, ove possibile, a contribuire a soluzioni globali. Non voglio in questo contesto esprimere giudizi personali. Tuttavia, è evidente che l’impegno collettivo deve essere più omogeneo nelle varie zone del pianeta, e certamente più efficace. Non va sottovalutata però la necessità di mantenere gli equilibri economici globali, al fine di non creare crisi internazionali che avrebbero certamente altri risvolti disastrosi sulla popolazione tutta.”

Anche l’efficienza energetica ha dato il maggiore contributo nella riduzione delle emissioni nel 2018, ma il suo contributo è stato inferiore di circa il 40% rispetto al 2017, in gran parte a causa del continuo rallentamento nell’attuazione delle politiche di efficienza energetica.

Alla fine dei giochi, purtroppo, sembra che i governi del pianeta non tengano nella dovuta considerazione l’obbligatorietà morale di adottare soluzioni non opzionabili, nel rispetto dei tempi limitati, utili a salvaguardare il futuro collettivo. Continuando ad avvalerci dei dati discussi con Antonio Covais, provenienti da un’autorevole fonte quale The Global Authority of Energy, possiamo dire che il risultato finale è stato l’aumento di emissioni di CO2 di quasi lo 0,5% per ogni aumento dell’1% della produzione economica globale, questo dato va considerato rispetto ad un aumento dello 0,3% di media dal 2010.

Una nota positiva in chiusura: spinto dall’economia, e da quelle politiche globali che hanno trovato attuazione, il passaggio dal carbone al gas ha evitato l’utilizzo quasi 60 milioni di tonnellate di carbone, con la transizione verso un gas naturale a minore intensità di carbonio che ha contribuito a ridurre le emissioni di CO2 di 95 milioni di tonnellate. Senza questo scambio carbone-gas, l’aumento delle emissioni sarebbe stato superiore di oltre il 15%.

Rimane al consumatore finale il potere di scegliere quali prodotti prediligere nei propri acquisti, condizionando il mercato globale nella sua capacità d’offerta. Pretendere una produzione che sia trasparente e certificata, anche nelle fonti di energia utilizzate. Insieme possiamo indirizzare i mercati verso processi “sostenibili”. La popolazione mondiale è sempre più attenta ai temi ambientali e non solo.

Conclude l’ing. Covais, “relativamente alla produzione di energia, dobbiamo augurarci che l’intera popolazione mondiale possa al più presto usufruirne migliorando la qualità della propria vita, ma non possiamo fare a meno di assicurarci che questo avvenga nel rispetto dei requisiti che garantiranno, sia alla stessa umanità che al pianeta, la sopravvivenza futura. In questa visione, non possiamo al momento omettere la possibilità di usare un’altra importante fonte di produzione di energia. Un sistema in continuo studio da parte di molti scienziati nel mondo, ma che ad oggi non ha ancora visto la luce nel suo apice di maggiore sostenibilità, attraverso il procedimento della fusione. Mi riferisco all’energia nucleare. Un tema giustamente dibattuto in tutto il pianeta, anche alla luce dei disastri cui fino ad oggi abbiamo assistito. Ai governi il compito di assicurare la ricerca per il raggiungimento di questo importante obiettivo, ma all’umanità rimanga la scelta finale sul suo utilizzo. Per ogni procedimento dovremo sempre chiederci se “il gioco varrà la candela”.

Ringraziando il presidente di iSuD, Antonio Covais, rimandiamo i nostri lettori al prossimo appuntamento con la rubrica sullo Sviluppo Sostenibile che affronterà proprio questo tema. Il nucleare potrà diventare un domani la maggiore fonte di energia… pulita?

Di Mauro Faso