Ultimo appuntamento della III Edizione de La Domenica Favorita

Palermo: Anche per questo appuntamento il Parco Reale della Favorita sarà chiuso al traffico per l’intera durata delle attività.

Come sempre moltissime le attività sportive, culturali e ludiche che i visitatori potranno seguire o alle quali potranno partecipare. In occasione della Festa della Mamma, “Palermo in Rosa” la manifestazione podistica a passo libero, non competitiva, di 5 Km organizzata dalla Now Team ASD, lungo i viali della Favorita. Il raduno è previsto per 10.30 alla Palazzina Cinese e le iscrizioni si effettuano presso Tecnica sport dove si potrà ritirare la maglia Tecnica Diadora in omaggio.

Per gli appassionati degli amici a quattro zampe la 68esima Esposizione Internazionale Canina. Organizzata dal “Kennel Club Palermo”, la manifestazione, promossa con il patrocinio del Comune di Palermo che quest’anno ha fatto registrare il record di iscritti, oltre 1.300 in rappresentanza di 140 razze provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei, che sfileranno davanti ad una qualificata giuria internazionale, all’interno della struttura equestre del Parco della Favorita.

Per l’entusiasmo dei più piccoli, al Piazzale dei Matrimoni, ritorna Pompieropoli, a cura dei Vigili del Fuoco, attività ludico-formative rivolte ai bambini sulle principali tecniche di prevenzione, proposte attraverso giochi e simulazioni, che illustreranno il ruolo del Corpo Nazionale, nonché dei nuclei specialistici.

Al Giardino dello Sport, grazie a GSM Aeropanorami, la suggestione della Mongolfiera che si alzerà in volo e che in caso di condizioni meteo sfavorevoli sarà comunque fruibile dai visitatori come teatro mobile e spazio per attività ludiche.

La musica ancora protagonista con l’esibizione della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alle 10,30 alla Palazzina Cinese, il Coro di Voci Bianche e Coro Arcobaleno del Teatro Massimo, alle 11,00, nell’atrio interno di Villa Niscemi e il Coro di Voci Bianche dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, alle 11,30, alla Palazzina Cinese.

Alle 12,30 al Museo Pitrè il concerto dei Tre Terzi, gruppo palermitano nato nel 2009, dall’amicizia ultra decennale del dittico Claudio Terzo Ferdinando Moncada alle chitarre, completata da Nicola Liuzzo alla batteria.

Al link Foto e Palinsesto completo di domenica 12 maggio con elenco delle Istituzioni e delle Associazioni coinvolte, nonché Informazioni utili su chiusure al traffico, parcheggi e navette.

Palinsesto-LDF_12-05-19-web

