Palermo, Viabilità. Oggi a piazza Verdi partenza 103^ Targa Florio Rally

La polizia municipale ricorda all’utenza interessata che oggi pomeriggio dalle ore 16 da piazza Verdi, partirá la 103^ Targa Florio Rally, pertanto le vetture iscritte alla manifestazione lasceranno Piazza Verdi per percorrere Via Cavour, Via Roma (Corsia Preferenziale), Piazza G. Cesare, Piazza S. Antonino, Corso Tukory, Via Ernesto Basile, Viale Regione Siciliana per ingresso in autostrada.

Durante le fasi di partenza delle vetture da Piazza Verdi potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

– il traffico veicolare proveniente da Via Volturno potrà essere deviato su Via Pignatelli Aragona e

poi per tutte le direzioni;

– temporanea chiusura di Via R. Settimo tratto M. Stabile e Via Cavour;

Dalle ore 14 le vetture iscritte alla gara103^ Targa Florio lasceranno UNIPA (Viale delle Scienze) per raggiungere Piazza Verdi secondo l’itinerario che prevede l’attraversamento delle vie: Ernesto Basile, Corso Tukory, Corso re Ruggero, Piazza

Indipendenza, Corso Calatafimi, Corso Alberto Amedeo, Piazza Domenico Peranni, Via Papireto,

Piazza Vittorio Emanuele Orlando, Via Nicolò Turrisi, Via Salesio Balsamo, Via Volturno, per

giungere in Piazza Giuseppe Verdi, entrando dal varco individuato esclusivamente

per le vetture iscritte alla manifestazione sportiva.-

