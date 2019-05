Palermo: Turismo. Sindaco ed Assessore Darawsha in Spagna per incontri con Airbnb e Volotea

Il Sindaco Leoluca Orlando e l’Assessore alle Culture Adham Darawsha hanno partecipato a Barcellona all’incontro internazionale promosso da Airbnb sul turismo sociale ed esperienziale e sulla collaborazione con le istituzioni.

Alla presenza dei sindaci di diverse città europee, si è discusso delle possibilità di collaborazione e di come il turismo sociale possa contribuire ad innescare processi di sviluppo economico nelle città in cui sono presenti gli “host” del portale.Palermo e l’esperienza dei progetti realizzati a Danisinni e Ballaròcon il supporto del portale sono stati citati come una “buona prassi”di collaborazione, non soltanto dal punto di vista economico ma soprattutto dal punto di vista del processo di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini.Intervenendo all’incontro degli amministratori locali, l’Assessore Darawsha ha sottolineato l’importanza del turismo esperienziale “che permette davvero ai turisti di entrare in contatto con la comunità locale e a quest’ultima di avere un ruolo attivo nell’esperienza culturale del turista.”Il Sindaco e l’Assessore hanno poi incontrato i vertici di Volotea, la compagnia Low cost che ha la propria base in Spagna e che negli ultimi anni ha pianificato diverse rotte su Palermo in collegamento con città di medie e piccole dimensioni in Italia e in Europa.Nel corso dell’incontro, Orlando ha affermato che “se Palermo continua a registrare un aumento della presenta turistica italiana e straniera lo si deve anche alle tante sinergie e collaborazioni instaurate inquesti anni con gli operatori del settore e con la sempre maggiore disponibilità di collegamenti diretti low-cost, che hanno permesso a tantissime persone di visitare la nostra città e la nostra regione.”

Com. Stam.