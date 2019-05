Mondello “Sarday” Un mare di salute

“Il pesce azzurro è una insostituibile fonte di omega -3- dice Rosalba Muratori, presidente dell’associazione MarcoSacchi – ingrediente base della dieta mediterranea, il migliore modello alimentare per combattere patologie come le malattie cardiovascolari, il diabete, la sindrome metabolica che continuano a mietere vittime. Bisogna prediligere gli omega 3 di origine animale, vere sostanze anti-infiammatorie, contenuti in gran misura nel pesce azzurro. L’effetto antinfiammatorio si traduce in effetti benefici sulla prevenzione e cura delle patologie cardiovascolari, diabete e sindrome metabolica e quindi anche sulle neoplasie. Le malattie cardiovascolari sono ancora oggi tra le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità causa del 38,8% del totale dei decessi anno. Queste malattie sono per la gran parte prevenibili attraverso l’adozione di stili di vita sani, corretta alimentazione, attività fisica regolare e abolizione del fumo di sigaretta. L’effetto benefico degli omega 3 si estende anche alle patologie neurologiche ed osteoarticolari. La giornata del Sarday è un modo per condividere progetti, obiettivi di salute calibrati in base alla storia clinica del singolo paziente a cui si raccomanda la condivisione con il proprio medico curante senza lasciarsi attrarre dal web per diagnosi e terapie improbabili e di improbabile qualità.”

Il Sarday promuove a Mondello il pesce azzurro in quanto straordinaria fonte di salute dai costi accessibili ed a chilometro zero, con proposte culinarie che rendono possibile pensare ad una dieta come il migliore modo di investire in salute.

Sarà l’occasione per rivisitare il rapporto fra la terra ed il mare, scoprendo che una pesca ecosalutare è possibile e che i pescatori sono depositari della combinazione vincente fra gusto e vivere sano. In armonia con la natura possono ancora essere protagonisti di una formula oggi più attuale e necessaria che mai.

Sono previsti incontri di informazione/formazione e promozione della pesca ecosostenibile ed economicamente vantaggiosa, legata alla tracciabilità e certificazione del pescato e della sua lavorazione, conservazione e consumazione. Lo Splendid Hotel La Torre di Mondello ospiterà l’evento scientifico formativo a partire dalle 9.00.

Alle 18.00 i marinai di Mondello, con la collaborazione di cuochi en plein air, somministreranno generose porzioni di frittura di mare (olio e pesce rigorosamente locali) per creare un CoppoDAY propositivo. Il ricavato della vendita sarà infatti devoluto in parte all’oratorio di Mondello ed in parte costituirà un incentivo da assegnare ai giovani cuochi che contribuiranno alla manifestazione.

Nella piazza di Mondello gli stand espositivi, presenti per l’occasione, faranno degustare al pubblico specialità antiche e nuove a base di pesce azzurro e prodotti tipici come la tradizione siciliana vuole, nell’ideale cornice di una performance di street food.

Al termine del concorso enogastronomico Sardfood, indetto tra i ristoratori locali, sarà premiato il piatto più saporito e salutare. Il Concerto della Skillie Charles Orchestra, alle 21 sulla banchina di Mondello, chiuderà la serata.

