“Dona la Spesa” in 12 punti vendita di Coop Alleanza 3.0 in Sicilia

“Dona la Spesa” sabato 11 maggio in 12 punti vendita di Coop Alleanza 3.0 in Sicilia raccolta di beni di prima necessità per persone in difficoltà L’iniziativa è promossa dalla Cooperativa insieme a 379 associazioni del territorio, in collaborazione con le istituzioni locali e col supporto dei soci volontari Un gesto semplice, di routine, come quello di fare la spesa può avere un grande valore: il sostegno a chi si trova in difficoltà.

È questo lo spirito della raccolta di beni di prima necessità “Dona la spesa”, promossa da Coop Alleanza 3.0, sabato 11 maggio in 339 punti vendita in tutte le aree in cui opera la Cooperativa, dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia. L’iniziativa è organizzata con la rete di volontariato e le istituzioni locali, in collaborazione con 379 realtà su tutto il territorio, col sostegno dei soci volontari Coop per la parte di presidio e promozione. Le donazioni andranno in favore di persone e famiglie in difficoltà, rimanendo all’interno della stessa comunità che partecipa alla raccolta.

In Sicilia sono coinvolti 12 punti vendita. In provincia di Catania, al Katané di Gravina di Catania saranno operativi i volontari delle associazioni Soccorso e fratellanza e Insieme onlus; l’Opus Matris Verbi Dei e l’associazione Accoglienza e Solidarietà curano la raccolta all’ipercoop Le Ginestre di Tremestieri Etneo; alle Zagare di San Giovanni La Punta l’iniziativa è gestita dalla parrocchia Maria Santissima del Rosario e dalla parrocchia San Nicolò di Aci Catena mentre i volontari del circolo Acli Don Milani saranno presenti a Bronte. In provincia di Palermo la parrocchia San Paolo apostolo e l’Istituto per la famiglia si occuperanno della raccolta all’ipercoop La Torre; al Forum ci saranno la parrocchia Mater Dei e l’associazione di volontariato Missione San Francesco; la Comunità di Sant’Egidio Sicilia Onlus sarà nel punto vendita di piazzetta Bagnasco; alla Coop Sperlinga spetterà alla onlus Gli Angeli della Notte raccogliere le donazioni; in via Di Marzo ci sarà l’associazione Kala Onlus, al viale del Fante l’associazione culturale San Giovanni Apostolo. A Ragusa all’Ibleo sarà presente l’Associazione Nessuno escluso, mentre all’ipercoop Corolla di Milazzo operano l’Istituto Piccole Sorelle dei Poveri e l’Oratorio Giovanni Paolo II.

Sabato 11 maggio, all’ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e quelli delle associazioni aderenti, individuabili grazie alle apposite pettorine, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti da donare. Si potranno destinare generi di prima necessità non deperibili: olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione, articoli per l’igiene della persona e della casa, e per l’infanzia.

I risultati dell’iniziativa saranno comunicati nei manifesti e nelle locandine che verranno affissi nei negozi coinvolti.

Lo scorso anno, Coop Alleanza 3.0 ha organizzato due raccolte di beni di prima necessità – la prima a maggio la seconda a ottobre – raccogliendo complessivamente quasi 467 tonnellate di prodotti. La Sicilia l’anno scorso ha contribuito con oltre 12 tonnellate.

Com. Stam.