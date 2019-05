965 posti allievo finanziere presso Comando Generale della Guardia di Finanza

Pubblicato il bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 965 allievi finanzieri, per l’anno 2019 .

676 i posti riservati ai volontari delle Forze armate, contingente ordinario e contingente di mare, 263 ai civili e 26 ai civili in possesso del patentino di bilinguismo.

Requisiti d’età sono, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, aver compiuto il 18° anno e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato.Il bando, il modello di domanda, i criteri di valutazione e l’elenco dei requisiti, distinti per le varie categorie concorsuali, è scaricabile dalla pagina dedicata del sito ufficiale dedicato ai concorsi della Guardia di Finanza.La scadenza il prossimo 27 maggio 2019.

Com. Stam. fonte Informa Giovani