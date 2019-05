Sopralluogo dell’assessore Francesco Morreale nel cantiere a valle del Palazzo Principe Naselli

L’assessore ai Lavori Pubblici di Aragona, Francesco Morreale, questa mattina, ha compiuto un sopralluogo nel cantiere a valle del Palazzo Principe Naselli per verificare lo stato dell’arte dei lavori per la realizzazione delle opere di consolidamento dell’area abitata in frana dalla via Ospedaletto Bontà alla via Giacco Calleia.

I lavori finanziati dalla Regione Siciliana, per un importo di 700 mila euro, consistono nella realizzazione di opportuna palificazione lungo l’asse viario di via Ospedaletto Bontà e via Giacco Calleia, oltre al rifacimento integrale delle due condotte per la regimentazione delle acque piovane e delle acque nere lungo la caratteristica scalinata di via Spinuzza, che sarà totalmente riqualificata ma che comunque conserverà il suo caratteristico aspetto architettonico. I lavori, cominciati da oltre tre mesi, procedono speditamente e senza intoppi, e dovrebbero essere ultimati entro la fine dell’estate.

Com. Stam.