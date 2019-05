Effettuati gran parte dei lavori di ripristino della segnaletica semaforica in città e nelle frazioni.

Trapani: La ditta City Green Light incaricata per la gestione dell’illuminazione pubblica e semaforica ha provveduto a ripristinare la centralina di via Fardella – angolo via Sorba con la sostituzione delle lanterne danneggiate dalle avverse condizioni meteo.

Sostituiti anche, in tutti gli incroci di via Fardella, 15 dispositivi sonori per non vedenti. Effettuate, inoltre, la sostituzione di 15 lanterne semaforiche pedonali e veicolari in varie zone della città.

Attualmente è in corso d’opera la realizzazione di un nuovo impianto semaforico, per agevolare il passaggio dei pedoni sulla ss113 frazione Milo, completo di sistema acustico per non vedenti e countdown per visualizzare il tempo residuo delle fasi semaforiche

