La Festa della Mamma si fa green

Castel Guelfo The Style Outlets celebra le Super Mamme regalando un angolo di primavera. Lavoro, casa, scuola, sport e tanto altro: se la parola d’ordine per le mamme di oggi è multitasking, riuscire a organizzare tutti gli impegni riservandosi anche un momento di coccole e gioco con i propri bimbi è un compito da vere #SuperMamme.

E per la loro Festa, Castel Guelfo The Style Outlets, outlet di NEINVER – player tra i leader nel settore degli outlet in Europa – ha organizzato una giornata speciale tutta dedicata a loro e ai loro bambini: green corner con tante attività di edu-tainment, oltre a numerose promozioni in store.

L’appuntamento è per domenica 12 maggio dalle 11.00 alle 19.00, presso il centro Castel Guelfo The Style Outlets, dove esperti vivaisti saranno a disposizione per condividere utili consigli e segreti sul mondo del giardinaggio.

Non solo: tutti i bimbi potranno cimentarsi nell’arte del rinvaso di colorate piantine e fiori di stagione, da personalizzare prima di regalarli alla loro Super Mamma. Ci si potrà poi mettere alla prova con giochi, blind game e test del pollice verde, per una giornata all’insegna del green davvero indimenticabile.

Chi poi desidera trovare il regalo perfetto per la Festa della Mamma, può rivolgersi alle 110 boutique di Castel Guelfo The Style Outlets, che offrono un’ampia varietà di proposte tutte al femminile tra prodotti di bellezza, accessori per la casa, calzature, abbigliamento e sportswear, oltre ad outfit uomo e bambino. L’elenco completo dei brand è disponibile sul sito http://castel-guelfo.thestyleoutlets.it/it.

Castel Guelfo The Style Outlets offre 110 boutique di abbigliamento uomo, donna e bambino, sportswear, accessori per la casa e prodotti di bellezza, con sconti dal 30% al 70% tutto l’anno.

Di seguito le boutique:

Abbigliamento uomo e donna: Angelico, Antologia, Bottega del Sarto, Boxeur Des Rues&Malloy, Calvin Klein, Camicissima, Conte of Florence, Datch, David Naman, Denny Rose, Desigual, Désirée, Elena Mirò, Enrico Coveri, Esercito, Facis, Fiorella Rubino, Flavio Castellani, Fracomina, Frankie Garage, Gant, Gap, Gas, Gaudì, General Store (Polo Ralph Lauren, Napapijri), Guess, Harmont & Blaine, Hermitage, Ixos-Malloni, Jeckerson, John Barritt, Levi’s, Liu Jo Uomo, Marina Militare, Massimo Rebecchi, MCS, Motivi, Nenette, Oltre, Pepe Jeans, Quiksilver, Rebel Queen by Liu Jo, Refrigue, Riabella, Rifle, Scorpion Bay, S.C.O.U.T., Spitfire, Stefanel, Tailor Club, Timberland, Trussardi, US Polo ASSN, Vans, Von Dutch-Hangar Eighteen, Yes Zee.

Calzature e accessori: Baldinini, Borbonese, Braccialini, Calvin Klein, Corso Roma (Richmond, John Galliano, Paciotti, Moreschi, Braccialini, Roberto Della Croce), Enrico Coveri, Geox, Guess, Ixos-Malloni, Liu Jo Uomo, Melluso, Miriade, Outly, Pazolini, Piquadro, Pollini, Quiksilver, Refrigue, Roncato, Samsonite, Skechers, Timberland, Trussardi, Vans, Visionottica outlet.

Abbigliamento e calzature bambino: Boxeur Des Rues&Malloy, Charanga, Datch, Denny Rose, Desigual, Frankie Garage, Gap, General Store (Polo Ralph Lauren), Geox, Harmont&Blaine Junior, K-Way, Marina Militare, Quiksilver, Sarabanda, Scorpion Bay, S.C.O.U.T., Skechers, Timberland, US Polo ASSN, Vans, Yes Zee.

Sportswear & Outdoor: Adidas Factory Store, Arena, Asics, Boxeur Des Rues&Malloy, Colmar, Diadora, Freddy, K-Way, Motostore, Nike Factory Store, North Sails, Puma, Quiksilver, Salewa, Timberland.

Abbigliamento intimo: Calvin Klein, Calzedonia – Intimissimi, Goldenpoint Outlet, Triumph

Tutto per la casa: Bassetti, Borgo Tessile, Caleffi, Excelsa-Viceversa, Home&Cook, Italian Factory by Foppapedretti, Liv’In De’ Longhi Store, Richard Ginori 1735.

Beauty: Deborah Milano, Kiko, L’Erbolario, Nivea, Profumerie Douglas.

Gioielli: Swarovski.

Giocattoli: Portobello Baby.

Ristorazione: 32 Via dei birrai, Ca’puccino, Design Bistrot, Farinella Café, Farinella ristorante – pizzeria, GROM, La Piadineria, Lindt.

Come raggiungerci:

A14 BO-AN USCITA CASTEL SAN PIETRO TERME

SERVIZIO NAVETTA GIORNALIERO E GRATUITO

Dalla stazione FS di Castel S. Pietro Terme a Castel Guelfo The Style Outlets.

Orari di apertura:

Aperti 7 giorni su 7

Da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 20.30