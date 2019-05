La creatività italiana protagonista a Las Vegas. Giuseppe Di Maria SpA (GDM) partecipa al National Hardware Show 2019. Presente anche quest’anno al National Hardware Show, la più importante fiera home improvement negli USA, il colorificio GDM presenterà le proprie linee di vernici high-innovation, Elio Collection e Bisaten Thermal Paint.

BOCA RATON, FL (USA) 6 Maggio 2019 – Reduce dal successo ottenuto al PDCA National Painting Industry Trade Show, tenutosi presso il Savannah International Trade & Convention Center a Marzo, il colorificio Giuseppe di Maria SpA (GDM) aggiunge un altro tassello alla sua strategia di espansione commerciale negli Stati Uniti.

Il National Hardware Show di Las Vegas, che si svolgerà dal 7 al 9 Maggio prossimi presso il Las Vegas Convention Center, è considerato un appuntamento annuale importantissimo del settore in cui i produttori presentano al mondo le loro novità. Sulle orme del successo del 2018, la GDM sarà presente anche quest’anno puntando i riflettori sugli effetti decorativi Elio Collection e Bisaten Thermal Paint, una pittura che offre miglioramento dell’isolamento termico negli ambienti in cui è applicata.

Entrambe le linee sono innovative ed uniche: Elio Collection basata su finiture pregiate destinate anche al DIY grazie alla semplicità applicativa, sono una collezione “one step and done” che esalta la bellezza degli ambienti con effetti ondeggianti arabescati, nuvole iridescenti che rifraggono la luce e giochi di luci e ombre per superfici dagli effetti spettacolari.

Bisaten Thermal Paint, è una pittura rivoluzionaria, che riducendo la conduttività termica limita la dispersione del calore, come del refrigerio nei mesi estivi, facendo si che la temperatura delle pareti interne si modifichi più lentamente, con conseguente risparmio energetico. In più, trattiene il vapore acqueo senza generare condensa e previene la formazione di muffa.

Giuseppe Di Maria SpA (GDM), industria che dal 1925 produce pitture e vernici, sta lanciando la sua branch americana e dall’inizio dell’anno conduce le sue operations negli Stati Uniti, mercato in cui si propone come fornitrice di prodotti che offrono soluzioni tecniche e di alta qualità estetica nel campo della decorazione murale.

Altissima tecnologia e massima efficacia caratterizzano i prodotti che la Giuseppe Di Maria SpA intende far ‘atterrare’ sugli scaffali dei migliori hardware stores americani, pensati e realizzati per essere perfettamente conformi non soltanto agli standard del mercato a stelle e strisce ma anche come veri e propri ‘testimonial’ del gusto Made in Italy.

“Crediamo fermamente che gli States siano un mercato in cui l’innovazione dei nostri prodotti possa essere la ‘risposta’ a precise esigenze di consumatori alla ricerca della qualità “made in italy”. Il nostro progetto si basa su questa qualità imprescindibile, garantita proprio dalla nostra sede produttiva tutta italiana”. Ha dichiarato in proposito Francesco Di Maria, Executive VP Sales & Marketing della Giuseppe Di Maria S.p.A.

Giuseppe di Maria SpA (www.dimaria.it)

La Giuseppe di Maria SpA, dal 1925, produce e distribuisce una vasta gamma di articoli innovativi nel settore delle pitture e vernici per l’edilizia professionale e per rifinire, igienizzare e personalizzare gli ambienti. La società industriale con sede a Palermo, è dotata di impianti, tecnologicamente all’avanguardia, che consentono di incrementare e migliorare la produzione potendo contare su un sito operativo di 40.000 mq. nell’area industriale di Palermo e 10.000 mq di deposito per la gestione della logistica. Già leader di settore sul mercato italiano, nel 2018 la società avvia una strategia di espansione commerciale sul mercato USA, con particolare riferimento alle linee più innovative e competitive del proprio portfolio produttivo, Bisaten ed Elio Collection. La famiglia Di Maria, giunta oggi alla quarta generazione, nonostante la costante crescita industriale e dimensione internazionale, ci tiene ad essere considerata un’azienda familiare, radicata nel suo territorio. La Giuseppe Di Maria è molto di più, una società attenta al sociale ed impegnata nella promozione culturale a 360 gradi, dall’arte allo sport, sostenendo giovani talenti senza trascurare anche realtà storiche come la US Città di Palermo.