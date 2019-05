Giustizia a misura di bambino. Il bando della Commissione Europea per tutelare i più piccoli nei procedimenti giudiziari

Si chiama Rights, Equality and Citizenship: è il Programma comunitario che finanzia, fra gli altri, progetti e organizzazioni nel campo della protezione dei diritti umani e della prevenzione della discriminazione e della violenza in ogni sua forma.Nell’ambito del Programma, “Capacity building nell’area dei diritti dei minori e della giustizia a misura di bambino” promuove lo sviluppo delle capacità di operatori ed enti, lo scambio di buone pratiche, la formazione sui diritti e i bisogni dei minori coinvolti in procedimenti giudiziari, tenendo pienamente conto dell’esperienza dei bambini e dei giovani che hanno attraversato tali esperienze simili.Le priorità da raggiungere con questo bando sono:

Sistematizzare e diffondere ulteriormente le attività di supporto basati subest practiceper i minori coinvolti in procedimenti giudiziari penali, civili o amministrativi.

Promuovere lo sviluppo delle capacità degli operatori giudiziari e altri professionisti coinvolti nella sistematizzazione di valutazioni individuali multidisciplinaridei minori coinvolti

Le attività prevedono sistematizzazione e lancio dell’utilizzo di intermediari accreditati, strumenti di comunicazione e kit per supportare i minori prima, durante e dopo i procedimenti nonchè attività di sviluppo delle competenze per avvocati, consulenti e personale di supporto ai minori; sviluppo delle capacità per giudici e altri professionisti coinvolti nel processo di valutazione individuale multidisciplinare.

Possono presentare proposte progettuali e/o essere partner nei progetti: enti pubblici, organizzazioni private e organizzazioni internazionali. Enti profit possono partecipare solo in qualità di partner. I progetti possono essere presentati sia da partenariati nazionali che internazionali formati da almeno 2 organizzazioni. È positivamente considerato il coinvolgimento di almeno un’autorità pubblica per Paese partecipante.L’iniziativa è aperta ai Paesi membri dell’Unione Europea, Islanda e Serbia

Il budget complessivo del bando è di 4 milioni di Euro. L’importo richiesto per i singoli progetti non può essere inferiore ai 75.000,00 Euro. Il cofinanziamento comunitario non può essere superiore all’80% dei costi ammissibili del progetto.Il progetto dovrà durare al massimo 24 mesi, mentre la scadenza per le domande è il 14 maggio 2019, ore 17.00.

Com. Stam. fonte Informa Giovani