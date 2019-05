FDI, Riccardo Montalbano e Antonio Piazza: complimenti al consigliere comunale Salvatore Fanara, ma Giunta si dimetta

In una nota congiunta, il Presidente del Circolo di Fratelli d’Italia di Favara, Riccardo Montalbano, e il Coordinatore regionale di Gioventù Nazionale, Antonio Piazza, esprimono soddisfazione e si congratulano con il consigliere comunale, Salvatore Fanara, per l’impegno profuso per la rimozione di un grave pericolo per l’incolumità pubblica, costituito da una caditoia stradale ceduta in via Agrigento, supplendo di fatto all’immobilismo dell’Assessore competente e dell’intera Amministrazione comunale.

Montalbano e Piazza, inoltre, pongono in evidenza pubblica che, nonostante l’interminabile polemica a distanza tra i ragazzi dell’ARCI e l’Assessore allo Sport e Spettacolo relativa alla rimozione di graffiti di stampo razzista e di altre scritte di pessimo gusto presenti in varie zone della città, gli stessi non sono ancora stati rimossi e che, al di là di futili proclami e di promesse non mantenute, come il ripristino di Piazza Cavour e delle strade cittadine e la soluzione dell’annoso problema di via Che Guevara, i cittadini favaresi si trovano di fronte ad un fallimento politico, amministrativo e progettuale che si perpetua da quasi tre anni e che ha fatto sprofondare Favara nel degrado, nella sporcizia e nell’incuria.

Alla luce di tutto ciò, Riccardo Montalbano e Antonio Piazza chiedono al Sindaco e alla Giunta comunale di compiere un atto di dignità e di rassegnare le dimissioni

Com. Stam. Ric. Pubbl.