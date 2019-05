Cancellazione dei voli in continuità territoriale, Ferrandelli (+Europa): “sardi e siciliani non sono cittadini di serie b”

È notizia di queste ore la cancellazione da parte di Air Italy di tutti i voli in continuità territoriale dalla Sardegna verso Roma e Milano. Ciò significa che i cittadini sardi che hanno acquistato un biglietto di Air Italy in continuità territoriale per partenze dal 3 al 16 maggio, non sanno se e con chi potranno volare. A denunciarlo, Arnaldo Boeddu, segretario della Filt Cgil Sardegna.

Per Fabrizio Ferrandelli, capolista, coordinatore regionale di +Europa e della campagna per le europee in Sicilia e Sardegna, “la situazione è grave e ci dimostra quanto sia necessario implementare, migliorare e rispettare gli strumenti di continuità territoriale nelle nostre isole. Per noi che le viviamo quotidianamente, la continuità territoriale è solo l’inizio: vogliamo che andare e venire dalla Sardegna e dalla Sicilia sia più semplice per tutti. Residenti, imprenditori, turisti, cittadini di altre regioni e Paesi, devono avere la possibilità di raggiungere agevolmente, sia dal punto di vista economico che tecnico, le nostre Isole: sardi e siciliani non sono cittadini di serie B”. “Viviamo un momento decisivo per l’Italia intera, in cui c’è chi mira a spaccare le comunità, dividere le persone, isolare i più vulnerabili costringendoli alla povertà. Con la scusa dell’autonomia, c’è chi vorrebbe lasciare indietro proprio il Sud e le Isole. – afferma Ferrandelli – Strumenti come quello della continuità territoriale, diventano allora ancora più strategici e dal fortissimo valore simbolico: si tratta di una normativa europea che permette ai residenti delle Isole italiane di avere accesso a servizi di trasporto via marittima o aerea verso la penisola, a tariffe calmierate. Ciò ci fa capire quanto l’Europa tenga forse più dei nostri governanti al bene dei cittadini di Sardegna e Sicilia e quanto ci sia necessità che a rappresentare queste due bellissime Isole in Europa siano persone che si battono costantemente, oggi, per la difesa dei diritti delle persone e la dignità dei territori”.

