SOS Cerimonia: mai con lo stesso abito per 1 donna italiana su 4

Invito a un matrimonio? Mai con lo stesso abito per 1 donna italiana su 4 Appena possibile ai matrimoni “si molla” il tacco. Gli uomini resistono con giacca e cravatta

La stagione dei matrimoni è alle porte. Vip e reali ci hanno ormai abituato al riciclo, ma gli italiani non sono ancora totalmente convinti. È quanto emerge da uno studio commissionato da Neinver – top player nel settore della commercializzazione e gestione di centri outlet in Europa, presente in Italia con Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets – che offre un servizio ad hoc per guidare sposi e invitati al grande evento.

Ma come si vestono gli italiani per partecipare a un matrimonio? 1 su 3 si mette un abito che ha già nell’armadio, ma c’è anche chi rimette lo stesso capo indossato a una cerimonia precedente solo se è sicuro che non ci siano invitati comuni che se ne possano accorgere (20%). 1 donna su 4, addirittura, non ammette eccezioni: compra una mise totalmente nuova ogni volta. Sicuramente gli uomini sono meno propensi a variare. Una buona porzione dichiara di avere due/tre abiti da matrimonio e di riusare sempre quelli a tutte le occasioni (21%).

Quanto allo stile, l’eleganza è d’obbligo. Solo il 16% degli intervistati non rinuncia al proprio mood casual nemmeno per il grande giorno di amici e parenti. Sfatata anche la diceria che vede gli uomini abbandonare giacca e cravatta appena possibile. Lo fa solo 1 su 10 circa. Meno stoiche le donne, solo il 9% resiste con i tacchi sino alla fine di balli e festeggiamenti.

Infine, anche se c’è chi non copre mai l’outfit con cappotti o soprabiti nemmeno se piove (3%), ai colori accesi per farsi notare a tutti i costi ricorre solo il 5%. E se si arriva con il medesimo outfit di qualcun altro? Pazienza. Per la maggior parte non è un incubo. Solo poco più del 10% ne sarebbe infastidito.

S.O.S. CERIMONIA

“S.O.S. cerimonia” è il servizio pensato da The Style Outlets per aiutare i propri clienti a sopravvivere allo stress da cerimonia. Che si tratti di un matrimonio, di un battesimo o di un compleanno festeggiato in grande stile, tutto ciò che serve lo si troverà nelle 110 boutique di Castel Guelfo e nelle oltre 150 di Vicolungo.

Tante le tipologie di prodotti disponibili, che i visitatori potranno facilmente identificare grazie a un logo dedicato presente in tutti i negozi interessati dall’offerta.

Chi poi desiderasse farsi guidare negli acquisti da un esperto di moda e look, può richiedere un servizio di personal shopper per orientarsi al meglio nel grande mondo delle cerimonie.

Non solo donna, ma anche uomo e kids: dagli abiti alle calzature, passando per accessori e gioielli, The Style Outlets offre la soluzione ideale per affrontare le grandi occasioni con un look impeccabile, da personalizzare se necessario grazie ai servizi sartoriali disponibili all’interno dei Centri.

Senza dimenticare le bomboniere: gli amanti dell’oggettistica e dei dettagli potranno trovare idee originali per battesimi, nozze, anniversari e lauree.

Se poi si desidera festeggiare con un viaggio verso la meta dei sogni, The Style Outlets offre valigeria per ogni tipo di trasferta: dai lunghi viaggi di nozze intorno al mondo a quelli per festeggiare la laurea, fino alle vacanze zaino in spalla con gli amici.

Tutte le informazioni sul servizio “S.O.S. cerimonia”, insieme a tanti spunti interessanti e consigli utili su come affrontare queste occasioni importanti, sono disponibili ai link http://castel-guelfo.thestyleoutlets.it/it/soscerimonia e http://vicolungo.thestyleoutlets.it/it/soscerimonia

METODOLOGIA E CAMPIONE DEL SONDAGGIO

Il sondaggio è stato realizzato a livello nazionale da Lorien Consulting S.r.l. nel maggio 2018. È stato intervistato un campione rappresentativo di italiani tra i 18 e i 70 anni di età (rappresentatività garantita per sesso, età, area geografica), composto da 1.000 persone.

L’indagine è stata condotta tramite sistema CAWI (Computer Assisted Web Interview).

