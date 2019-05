Zerobullismo, concorso rivolto agli studenti per una campagna di sensibilizzazione

#Zerobullismo, il concorso rivolto ai giovani e agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, singoli o in gruppo, mira ad attuare una campagna di comunicazione contro il Cyberbullismo e per l’uso consapevole dei social.

E‘ prevista la realizzazione di elaborati letterari, audiovisivi, grafici, digitali o in musica. L’iniziativa è lanciata da ND Comunicazione e dallo Studio legale DIKE nell’ambito del progetto #Zerobullismo con il sostegno di Every Child is My Child onlus e il contributo dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Con i lavori pervenuti si realizzerà la campagna #zerobullismo per sensibilizzare sul tema ragazze e ragazzi.E‘ possibile partecipare fino al 31 maggio 2019.Saranno premiati i primi 3 classificati con assegnazioni del valore di 2.000 euro per il primo, 1.000 euro per il secondo e 500 euro per il terzo.Le opere potranno essere pubblicate sul sito www.zerobullismo.it e degli altri enti promotori, e utilizzate per la realizzazione di mostre e un eventuale cortometraggio. La premiazione ufficiale si terrà a fine luglio in occasione del Campus Party di Milano.Per ogni informazione visitare il sito

Com. Stam.fonte Informa Giovani