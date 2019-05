Rifiuti, l’assessore regionale Pierobon sulla discarica di Sciacca: stiamo aiutando i Comuni a risolvere il problema, gli uffici sono già al lavoro

“Stiamo monitorando la situazione della discarica di Saraceno Salinella ora dopo ora per aiutare i Comuni a risolvere il problema”. Lo afferma l’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, intervenendo sulla situazione della discarica di Sciacca satura.

“A inizio anno mi ero già attivato per chiedere una verifica dei flussi in entrata avendo avuto sentori di possibili criticità nella gestione dell’impianto. Oggi la discarica ha raggiunto la capacità autorizzata di 266 mila metri cubi creando problemi nel conferimento dei sovvalli E all’impianto di compostaggio. La società pubblica Sogeir ha chiesto solo il 18 aprile scorso un rimodellamento delle vasche per ulteriori 14 mila metri cubi. Si tratta di iter che necessitano di approfondimenti anche a tutela del rispetto della normativa e del territorio. Da quanto emerso in un primo incontro pare che non si tratti di una modifica sostanziale, circostanza che consentirebbe un intervento più veloce, ma gli uffici del dipartimento sono al lavoro per verificare. In settimana abbiamo incontrato il sindaco di Sciacca e abbiamo appreso che l’Ato in liquidazione non ha concluso i formali passaggi dell’impiantistica alla Srr. Stiamo intervenendo per accelerare anche questa procedura”.

Com. Stam.