Quale nome dare ad un neonato?

Roma. E’ appena nato e per i neo genitori sorge un problema fondamentale: che nome dare al pargoletto? Rispettare le tradizioni di famiglia e chiamare la figlia come la suocera, anche se questa si chiama Crocifissa? Oppure sbizzarrirsi con un esotico Chantal?

In ogni caso dobbiamo sapere che il nome che possiamo dare a nostro figlio alla nascita non sempre può essere scelto liberamente, perché spesso la decisione è condizionata dalle regole e dalle leggi del paese dove il piccolo è nato. Così negli Stati Uniti la scelta di solito è molto libera, spettando a ciascuno stato stabilire eventuali regole per i nomi da dare ai bambini. Ecco perché talvolta sappiamo di bimbi statunitensi con nomi assurdi, incomprensibili o talvolta comici (almeno per noi italiani). Anche il Regno Unito è tollerante in fatto di nomi da dare ai neonati. In Islanda, invece, la scelta è molto restrittiva ed i genitori devono farla traendo il nome del loro pargoletto solo da un elenco prestabilito dal governo. Anche in Cina la scelta è limitata ed i genitori sono invitati a scegliere il nome avente caratteri grafici leggibili dal computer, come in Giappone, dove i genitori devono scegliere il nome del figlio da un elenco di nomi comunemente usati. In Arabia Saudita sono banditi i nomi ritenuti “troppo stranieri”, blasfemi o non in linea con le tradizioni di quel paese. In Germania ed in Svizzera non sono accettati come nomi i cognomi, i nomi di oggetti, di prodotti, di società, di squadre di calcio o di genere neutro, i nomi offensivi o ridicoli. In Francia il tribunale può proibire un nome scelto dai genitori se lo ritiene contrario agli interessi del minore. Ed adesso veniamo all’Italia. Qui la legge sullo stato civile del 2000 vieta di dare ai bambini nomi ridicoli o vergognosi ed è il il funzionario dell’anagrafe del comune che di volta in volta deve stabilirne l’ammissibilità. Inoltre, per evitare confusioni, un bambino non può avere lo stesso nome del padre, della madre, di fratelli o sorelle viventi, né nomi non corrispondenti al sesso (anche se possiamo inserire Maria come secondo nome di un maschio) o di personaggi storici negativi, come Adolf Hitler, o della letteratura, dei fumetti e dei cartoni animati.

Ciro Cardinale

CS