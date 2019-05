Ecco i siti più inquinati della Sicilia

Sono quattro i siti ad elevato rischio sanitario esistenti in Sicilia, secondo il Ministero dell’ambiente. La zona industriale di Gela (nella foto) è estesa a terra per 795 ettari, a mare per altri 4538.

L’inquinamento dell’area è dovuto soprattutto alla presenza degli impianti chimico e petrolchimico e della discarica dei rifiuti. Per quanto riguarda il suolo e le acque di falda, la contaminazione in prevalenza riguarda metalli come arsenico, vanadio, mercurio, nichel, ferro, manganese, ammoniaca, composti chimici particolarmente cancerogeni, come cloruro di vinile e benzene. L’ambiente marino è stato invece contaminato dall’inquinamento della falda sottostante il polo petrolchimico, che defluisce in mare. Tutto questo ha prodotto negli anni un eccesso di tumori polmonari, dello stomaco, del colon-retto, asma. A Priolo, in un’area estesa 5814 ha a terra e 10129 ha a mare, l’inquinamento è stato causato dalla presenza del polo industriale costituito da grandi insediamenti produttivi, prevalentemente raffinerie, stabilimenti petrolchimici, centrali di produzione di energia elettrica e cementerie, senza contare le aree portuali di Augusta e di Siracusa, le numerose discariche di rifiuti, anche pericolosi, lo stabilimento ex Eternit di Siracusa, dove si lavoravano prodotti in amianto. Le indagini ambientali consotte hanno evidenziato un grave stato di contaminazione dei suoli e delle falde derivante principalmente dalla presenza di metalli pesanti ed idrocarburi policiclici aromatici (il benzene presenta concentrazioni anche di 200mila volte superiore al valore limite). Nella popolazione sono stati osservati eccessi di mortalità generale per tumori di vario tipo, ma soprattutto dell’apparato digerente, del polmone e della pleura, di malattie respiratorie acute. Anche vicino al centro abitato di Biancavilla, nell’area metropolitana di Catania, per un’estensione di 330 ettari c’è una cava di materiale lapideo che è risultato essere contaminato da fluoro-edenite, una fibra asbestiforme. L’inquinamento ha portato a un aumento dei livelli di mortalità nell’area, nonché a un aumento di malattie dell’apparato cardiovascolare. A Milazzo le principali criticità ambientali derivano dalla presenza di varie attività industriali (impianti per la produzione di apparecchiature elettriche, una raffineria, un impianto siderurgico e una centrale elettrica), poste vicino la costa, oltre a discariche abusive. L’inquinamento da idrocarburi, metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici ha prodotto effetti deleteri sulla salute delle persone lì residenti o che vi lavorano, con un aumento delle malattie dell’apparato genitourinario e dell’apparato respiratorio, mesotelioma, alta mortalità infantile già nel primo anno di vita. Insomma, si tratta di siti particolarmente inquinanti, dove la forte presenza di industrie di vario tipo ha inciso profondamente nel paesaggio e nella salubrità di acqua, suolo ed aria,

colpendo pesantemente anche la popolazione che lì vive e lavora. Da anni si attendono interventi radicali di

protezione dell’ambiente e delle persone, ma senza alcun risultato, mentre continuano le battaglie condotte dai cittadini, come quella guidata da don Liborio Presutto a Priolo, rimasto sempre inascoltato profeta.

CS