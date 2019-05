Terzo appuntamento con iSuD e lo Sviluppo Sostenibile: Introducendo l’obiettivo 8, condizioni lavorative ottimali

Ancora insieme alla Prof. Marzia Traverso, che nei precedenti incontri ci ha introdotto al concetto di sostenibilità; essa si fonda su tre pilastri o dimensioni fondamentali: economia, società e ambiente.

La dimensione sociale della sostenibilità è quanto mai importante perché ci permette di misurare impatti positivi e negativi causati dallo sviluppo economico, nonché dallo sviluppo di strategie, progetti, innovazioni tecnologiche ma anche prodotti e consumo degli stessi.

La prima domanda che poniamo alla Prof. Traverso è su chi siano i soggetti su cui ricadono gli eventuali impatti positivi e negativi, chi è il riferimento?

L’Ing. Traverso ci spiega che gli impatti sociali vanno sempre riferiti a un gruppo di portatori di interesse. Non è possibile misurare gli impatti sociali in generale, si riferiscono sempre a un individuo e/o gruppo di individui, che sono appunto detti “portatori di interesse” o stakeholder in inglese. I gruppi più noti sono: i lavoratori, i consumatori, la società (più in generale), le comunità locali.

Ma possono essere anche gli azionisti, i finanziatori, i cittadini ecc. Gli impatti sociali sono fortemente considerati nei Sustainable Development Goals uno di questi è L’ 8 SDG “buona occupazione e crescita economica”. Con buona occupazione si intende: condizioni lavorative buone e soddisfacenti

Non c’era forse miglior occasione che la festa del 1 Maggio, la festa dei lavoratori, per occuperci proprio di loro e di come valutare gli impatti su questi generati. Di come garantire condizioni lavorative soddisfacenti. La ricorrenza appena trascorsa ricorda le battaglie operaie, in particolare quelle volte alla conquista del diritto ad un orario di lavoro quotidiano per un massimo di otto ore. Tali battaglie portarono alla promulgazione di una legge che fu approvata nel 1867 nell´Illinois (USA).

L’origine della “festa dei lavoratori” risale infatti ad una manifestazione organizzata a New York il 5 settembre 1882 dai Knights of Labor (Ordine dei Cavalieri del Lavoro), un’associazione fondata nel 1869. Questa festa, continua la Prof. Traverso, ci ricorda che i diritti dei lavoratori non sono sempre stati normati e, soprattutto, ancora oggi non sono uniformati al livello internazionale.

Infatti, se è vero che esistono delle convenzioni internazionali emanate dall’ Organizzazione Internazionale per i Lavoratori (International Labour Organization – ILO, https://www.ilo.org/), va altresì evidenziato che non tutte sono state firmate dalla totalità dei governi nel mondo.

Prof.ssa Traverso cosa intendiamo quando parliamo della ILO e quali funzioni svolge? Quali sono le principali convenzioni internazionali che regolano le condizioni lavorative?

“L’Organizzazione Internazionale del Lavoro è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere la giustizia sociale, ed i diritti umani internazionalmente riconosciuti, con particolare riferimento a quelli riguardanti il lavoro in tutti i suoi aspetti.

È stata la prima agenzia specializzata a far parte del sistema delle Nazioni Unite nel 1946, ma la sua fondazione risale al 1919 in seno alla Società delle Nazioni. Ne fanno parte 185 Stati e le lingue ufficiali sono inglese, francese e spagnolo. Ha sede principale a Ginevra.

Il ruolo principale dell’ILO – continua Marzia Traverso- è quello di sviluppare ed emanare le norme minime internazionali sulle condizioni di lavoro e quelle relative ai diritti fondamentali del lavoratore, tra cui: libertà di associazione, diritto di organizzazione, negoziazione collettiva, abolizione del lavoro forzato, parità di opportunità e trattamento e altre norme che regolano l’intero spettro dei diritti del lavoro. Tutte queste norme, tra cui il numero di ore lavorative settimanale fissato ad un massimo di 48, l’abolizione del lavoro minorile, la definizione di salario minimo ma anche di quello dignitoso, sono tutti aspetti che hanno uno standard a livello internazionale.”

Professoressa, esiste almeno a livello nazionale un’omogeneità di trattamento? “Purtroppo ancora oggi si rilevano forti differenze nell´applicazione anche a carattere nazionale, oltre che tra nazioni. Per esempio la ILO standard sulle ore lavorative non è firmata da molti Paesi tra i quali: Stati Uniti e Giappone.

Molte organizzazioni e centri di ricerca lavorano al fine di valutare gli impatti sociali generati da un prodotto o servizio sui lavoratori coinvolti nel ciclo di vita di un prodotto. Per fare ciò si rende più che mai necessario conoscere le condizioni locali. Settori come quello della moda, dell’elettronica, alimentare, hanno dimostrato di avere nelle loro catene produttive grosse falle, sia nella considerazione dei diritti dei lavoratori, che più ampiamente nella sfera dei diritti umani.

Un fenomeno molto noto, che vede coinvolti importanti brand dei settori prima citati, riguarda lo spostamento delle sedi produttive in Paesi in via di sviluppo o quelli emergenti, da cui spesso provengono anche molte delle materie prime.

Il perché è semplice, nei paesi emergenti o in via di sviluppo la manodopera ha un costo molto basso. È il motivo di questo apparente risparmio economico che dobbiamo comprendere, infatti è spesso dovuto alle cattive condizioni lavorative in cui si trovano gli impiegati nonché la bassa considerazione dell’ambiente circostante. La netta riduzione dei costi diretti di produzione va quindi a scapito dei lavoratori e delle comunità locali coinvolte.

La cosa che più deve farci riflettere è che, tuttavia, quasi sempre il consumatore finale non gode di un’apprezzabile riduzione del costo finale del prodotto, come si sarebbe auspicato. Ciò che alla fine viene modificato è di fatto l’arricchimento delle multinazionali coinvolte, aumentando inoltre i costi indiretti per il recupero dell’ambiente.

Nel settore della moda ha fatto scalpore il film/documentario di denuncia sociale The True Cost finanziato grazie a Kickstarter e diretto da Andrew Morgan nel 2015, The True Cost si concentra sulla cosiddetta Fast Fashion industry. La pellicola documenta dettagliatamente le pessime condizioni lavorative di migliaia di uomini e donne occupati in paesi emergenti. Il film passando dall’India, dal Bangladesh alla Cambogia spiega il “prezzo umano” delle t-shirt a 5 euro, o dei jeans a 10 euro.

Naturalmente come evidenziato prima il prezzo finale non è spesso garanzia di una catena di fornitori e di produzione esemplare, ma certo con un prezzo così basso non è possibile garantire un salario adeguato, né tanto meno condizioni lavorative dignitose.

La prof Traverso concludendo, evidenzia la necessità di riferirci sempre ad ogni settore di ogni aspetto sociale in maniera dettagliata, al fine di dare una visione completa al lettore che, quale consumatore pensante, può fare le sue scelte con sempre maggiore attenzione così da stimolare i mercati verso una produzione e consumo sostenibile.

Per tutti color che desiderano approfondire l’argomento trattato oggi l’invito di iSuD, e della sua socia fondatrice prof.ssa Marzia Traverso che ringraziamo, è di informarci sempre ed il più possibile, anche visitando il sito dell’associazione ( http://www.isud.eu/ ) in cui potrete trovare maggiori dettagli su ogni singolo aspetto sociale, importante per uno sviluppo sostenibile.

Di Mauro Faso