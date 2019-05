Sicilia svelata: Villa Giulia, l’identità misterica di un nuovo mondo

Domenica 5 maggio, Sicilia svelata vi invita alla quarta visita-conferenza di primavera a Palermo con Jean Paul Barreaud: “Villa Giulia, l’identità misterica di un nuovo mondo”

Guardo questi alberi, le statue che ornano questo giardino, i suoi disegni, e penso di appartenere più a loro che a me stesso. c’è una parte di me in ognuno di loro, un me che conosco a pena ma che essi -gli alberi, le statue, i disegni- conoscono meglio di me. E dunque io appartengo a loro. In essi mi trasfiguro.

L’iniziazione alla conoscenza

L’iniziazione alla coscienza

L’iniziazione

Lo spirito pervade l’essenza delle cose. La conoscenza di noi stessi passa attraverso l’ambiente, il nostro milieu.” (Gabriele Mastropaolo – “Palermo genesi”-Exbook)

Vent’anni or sono, avrei potuto usare le stesse parole per esprimere quanto avvertivo a Villa Giulia, tra i primi giardini in Europa ad essere stato aperto al pubblico. Troppi erano i dettagli che, pur sembrando isolati geograficamente, tendevano tutti a dipingere un quadro globale. Svelare Villa Giulia è stato tra i miei primi impegni, e avrei voluto godere della mente del grande iniziato che fu Goethe per capire quanto lo avevo accattivato a Villa Giulia poiché tutte le piante allora erano più che altro in divenire, una promessa. (Jean Paul Barreaud/Sicilia svelata)

*** Prenotazione richiesta via mail: siciliasvelata@gmail.com

Partenza: Villa Giulia

Orario: 15.30

Quota partecipativa: 5€ p.p.

Durata: 2 ore

Sicilia Svelata vuole festeggiare insieme a voi i 30 anni in Sicilia di Jean Paul Barreaud, conferenziere nazionale francese, guida in Sicilia, fondatore del marchio Sicilia Svelata, con un programma di 8 visite-conferenze a Palermo per ripercorrere il meglio delle numerose visite tematiche proposte in questi ultimi 10 anni da Sicilia Svelata:

1 – Domenica 7 Aprile ore 15:30

Palermo degli albori, non si diventa una grande città, lo si nasce

2 – Domenica 14 Aprile ore 15:30

Il Cassaro, dall’asse sacro punico all’asse del potere asburgico

3 – Domenica 28 Aprile ore 15:30

Genius Loci, alla ricerca dell’identità collettiva

4 – Domenica 5 Maggio ore 15:30

Villa Giulia, l’ideale misterico di un nuovo mondo

5 – Sabato 11 Maggio ore 10:00

Casa Professa, il Tempio iniziatico assoluto

6 – Sabato 18 Maggio ore 10:00

Il chiostro di Monreale, un folgorante percorso di Luce

7 – Domenica 19 Maggio ore 15:30

Riflessioni in un Tempio Massonico

8 – Sabato 25 Maggio ore 10:00

Monreale, tempio di pace ecumenica … e di disputa!

