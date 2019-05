In aumento le denunce d’infortunio sul lavoro over 60. L’incidente mortale di Petralia: il commento del Presidente del Comitato Provinciale Inail di Palermo

“Siamo preoccupati per la numerosità delle denunce d’infortunio non mortali riscontrate dall’Inail per la fascia d’età cui apparteneva l’operaio morto sul lavoro a Petralia”, dichiara Michelangelo Ingrassia, Presidente del Comitato Consultivo Provinciale Inail di Palermo, che aggiunge: “sul territorio nazionale le denunce relative alla fascia anagrafica 60/64 anni sono passate dalle 8.307 del primo trimestre 2018 alle 8.726 del primo trimestre 2019; sconvolgente il dato siciliano rilevato negli stessi periodi, con un aumento da 198 a 564 casi”.

Per Ingrassia si tratta di un campanello d’allarme da non sottovalutare. “Già lo scorso anno il Comitato Provinciale Inail di Palermo, segnalava la rischiosità per le classi di età over 60, auspicando più ricerca sulla revisione dei cicli lavorativi nei luoghi di lavoro sensibili come i cantieri edili. Riteniamo necessaria una riflessione collettiva delle parti sociali e istituzionali che riveda modi e tempi di lavoro in rapporto alle classi d’età e alla durata dell’orario di lavoro. Anche così si fa prevenzione”, conclude Ingrassia.

Com. Stam.