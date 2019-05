Costituito il Circolo Fratelli d’Italia di Favara

A Favara, nella serata di ieri 2 maggio, su iniziativa del Portavoce provinciale Fabio La Felice, è stato costituito il Circolo locale di Fratelli d’Italia.

Una partecipata assemblea ha deliberato la nomina di un direttivo composto dal Presidente Riccardo Montalbano, dal vice Presidente dott. Antonio Bellavia e dal Segretario dott. Calogero Palumbo Piccionello.

Ai lavori hanno presenziato il capo di gabinetto vicario dell’Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo, Calogero Pisano e il coordinatore regionale di Gioventù Nazionale Antonio Piazza.

Queste le prime parole del neo Presidente Montalbano “Tornare in Fratelli d’Italia è per me come tornare nella mia Patria natia! Ho deciso con grande entusiasmo e convinzione di abbracciare il progetto di Giorgia Meloni e ci metterò lo stesso spirito e la stessa abnegazione che hanno contraddistinto il mio impegno per il territorio, profuso per ben 24 anni, in Fronte della Gioventù prima ed Alleanza Nazionale poi” .

Esprime soddisfazione il Portavoce provinciale Fabio La Felice “Dopo quello di Campobello di Licata è stato posto un altro tassello importante lungo il percorso di radicamento di Fratelli d’Italia nella provincia agrigentina. Il Circolo si mette a disposizione della comunità favarese per accogliere istanze e aspettative comuni. A Riccardo Montalbano, Antonio Bellavita e Calogero Palumbo Piccionello vanno gli auguri di buon lavoro di tutto il Cordinamento provinciale di Agrigento di Fratelli d’Italia” ..

Per adesioni o per informazioni è possibile recarsi nella sede del Circolo in Corso Vittorio Emanuele 306 a Favara oppure inviare una email all’indirizzo di posta elettronica FdI.favara@gmail.com.

Com. Stam.