Salute, volontariato, arte e formazione. Dalla Fondazione De Rigo, borse di studio per bambini e giovani

Fondazione De Rigo H.EA.R.T., fornisce supporto ai giovani perché possano godere del diritto alla salute e mediante la sovvenzione di attività artistiche e culturali.

Col bando denominato “A call from the hearth” intende premiare realtà virtuose impegnate, su tutto il territorio nazionale, in programmi di crescita della persona, sviluppo intellettuale e promozione dell’arte rivolti a bambini e giovani ragazzi.Attraverso il bando “A call from the hearth”, si intendono premiare progetti che favoriscano percorsi di crescita di bambini e ragazzi nelle aree salute e volontariato e arte e formazione.Il finanziamento è concesso esclusivamente ad iniziative speciali e non ad attività ordinarie che siano realizzate a partire da settembre 2019.Per questa call è stato stanziato un budget complessivo per i due anni di 20.000,00 Euro.Questo importo sarà assegnato o ad unico o progetto o suddiviso tra 2 progetti considerati meritevoli.La scadenza per l’invio delle domande di partecipazione è il 15 maggio2019, alle ore 19.00.Possono presentare proposte tutte le Onlus, con sede legale in Italia.I progetti possono essere presentati singolarmente o in partenariato con altri enti anche con sede all’estero.Il bando è consultabile on line sul sito della Fondazione.

Com. Stam.fonte Informa Giovani