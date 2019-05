Figuccia: Miccichè? Sarà Berlusconi a sollevarlo”

“Miccichè non si dimetterà dalla carica di coordinatore regionale di FI, sarà lo stesso Berlusconi a sollevarlo – a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue – dopo le elezioni europee, il quadro del centro-destra in Italia si modificherà in funzione dei nuovi rapporti di forza. L’Udc federato a Forza Italia, resterà fedele al progetto del centrodestra che si è presentato compatto alle politiche del 4 marzo.

In Sicilia dove il centrodestra governa con Diventerà Bellissima, Fratelli d’Italia e Lega oltre che all’Udc e a Forza Italia, non esiste alcun patto del Nazareno con il Pd e come non esiste oggi, non potrà esistere in futuro. Non siamo interessati a stringere alcun rapporto con il Partito Democratico – sottolinea il parlamentare regionale – semmai guardiamo a rilanciare un’azione di governo a sostegno delle imprese, delle attività produttive, rimanendo vicini alla gente con un approccio esattamente contrario a quello di Crocetta e del Partito Democratico che in anni di malgoverno, hanno determinato macelleria sociale, licenziamenti e nuove povertà.

Nel nostro modello federativo – conclude – guardiamo ad una rappresentanza in Europa capace di parlare maggiormente di Sud così come stanno facendo Lorenzo Cesa, Antonio Tajani e tanti autorevoli esponenti nazionali impegnati in questa campagna elettorale”.

