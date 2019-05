Talking. Marketing territoriale strategie e politiche d’inclusione

Corigliano Rossano, mercoledì 1 maggio 2019:Marketing territoriale, strategie e politiche d’inclusione. La comunicazione come strumento di promozione e valorizzazione del territorio e delle sue risorse, le ricadute sulle attività produttive, la necessità di mettere in atto politiche ambiziose e inclusive nonché di far leva su professionisti per arginare l’approssimazione spesso dilagante.

È su questi temi che si concentra la prossima puntata di Talking, in onda da questa sera su EsperiaTv – canale 18 – digitale terrestre e in diretta streaming all’indirizzo https://www.esperia.tv/streaming-esperiatv/

Incisività e capacità mediatica, utilizzo dei social, comunicazione pubblica e aziendale, gestione eventi e marketing sono i punti di partenza circa la necessità di elevare e regionalizzare manifestazioni sociali di particolare interesse.

Dall’Auditorium “Alessandro Amarelli” della storica Fabbrica di Liquirizia – area urbana di Rossano – interverranno sul tema: Matteo Lauria, direttore responsabile testata giornalistica Informazione & Comunicazione; Fortunato Amarelli, amministratore delegato Amarelli e vicepresidente UISI (Unione Imprese Storiche Italiane); Fabrizio Zicarelli, Zicarelli Comunicazione e Studio Ad. Conduzione affidata a Rossella Molinari.

All’interno della puntata anche un focus, con immagini e interviste realizzate da Antonia Russo, sulla 183esima edizione della “Notte dei Fuochi di San Marco”.

TALKING – MESSA IN ONDA IN DIGITALE TERRESTRE I CANALI. In tutta la regione Talking potrà essere seguito su EsperiaTv (REGIONALE) al canale 18 del digitale terrestre: in seconda serata ogni mercoledì alle 22.10, e in replica tutti i giovedì alle 10.30, venerdì 16.30, domenica 19.00.

Su Telelibera Cassano (REGIONALE) al canale 92 la trasmissione andrà in onda ogni venerdì alle 20.30. e sabato ore 15.30.

Su Teletebe ai canali 115-293(Calabria), 697 (Campania e Basilicata) ogni giovedì alle ore 21.15 e tutti i venerdì alle ore 14.45.

TALKING SUI SOCIAL : da venerdì, un estratto di Talking sbarca sui social, siti, blog e pagine facebook: informazionecomunicazione.it, coriglianocalabro.it, rossanocalabro.it, sibarinet.it, radiocalabria.it.

