Vicenza Blutec. I giudici di Torino confermano il sequestro

Termini Imerese. Il Gip presso il Tribunale di Torino ha confermato il sequestro dell’azienza termitana. I magistrati del capoluogo piemontese hanno così “validato” l’impianto accusatorio della Procura della Repubblica di Termini Imerese nei confronti dei vertici dell’azienda siciliana, anche dopo che l’inchiesta è stata trasferita per competenza territoriale a Torino.

Il reato contestato all’azienda, all’amministratore delegato, Cosimo Di Cursi, ed al presidente del consiglio di amministrazione, Roberto Ginatta, sarebbe malversazione ai danni dello Stato, per non avere impiegato come da programma 16 dei 21 milioni di euro assegnati da Invitalia per rilanciare la fabbrica termitana ex Fiat, somma spesa in “attività speculative, non riconducibili in alcun modo alla realizzazione del progetto oggetto del contratto di sviluppo relativo alla riqualificazione del polo industriale di Termini Imerese”, come si legge nel provvedimento del Gip torinese. Da qui la conferma del sequestro preventivo dell’azienda, già deciso dai giudici siciliani.

