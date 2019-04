Tutto pronto per Zoom Zebra 2019: il 5 maggio si corre per la solidarietà

La quarta edizione si allunga a tutta la giornata. Corsa non competitiva, tornei sportivi e il NET Village tra le novità di quest’anno. A supportare l’evento anche gli Alpini.

Milano – Tutto pronto per Zoom Zebra 2019, la corsa solidale non competitiva che si terrà all’Arena Civica di Milano, domenica 5 maggio alle ore 10.

Appuntamento ormai consolidato nell’agenda del running milanese, Zoom Zebra arriva alla sua quarta edizione con un programma rinnovato, a cominciare dalla durata: la manifestazione quest’anno andrà avanti per tutta la giornata con una fitta serie di attività, da quelle sportive ai momenti di divertimento e informazione. Da quest’anno infatti sarà presente all’interno del Villaggio Zoom Zebra il primo NET Village dedicato alla sensibilizzazione sui Tumori Neuroendocrini.

La corsa, nata nel 2016, ha lo scopo di raccogliere fondi a favore di NET ITALY ONLUS e di A.I.NET Vivere la Speranza ONLUS, due realtà che da decenni operano offrendo sostegno logistico, psicologico e sanitario ai malati di tumore neuroendocrino e alle loro famiglie.

L’iniziativa è promossa dalla società sportiva dilettantistica Leone XIII Sport e resa possibile grazie anche al contributo incondizionato del gruppo bio-farmaceutico Ipsen.

A dare il loro appoggio come ambasciatori il campione Filippo Tortu, primatista nei 100 metri; gli assessori di Regione Lombardia alla Sanità Giulio Gallera, allo Sport Martina Cambiaghi e alla Sicurezza Riccardo Decorato; l’assessore allo Sport, Turismo e Qualità della vita Roberta Guaineri e l’assessore alle Politiche Sociali e Welfare del comune di Milano Pierfrancesco Majorino. Non mancherà il saluto dell’associazione nazionale Alpini Paracadutisti che supporteranno l’evento, nello spirito di solidarietà che li contraddistingue.

“Sono felice che questa iniziativa stia diventando un appuntamento fisso nel calendario podistico della nostra città – dichiara Roberta Guaineri, assessore allo Sport del Comune di Milano – Sarà una giornata di sport, divertimento e preziosa solidarietà nella splendida cornice dell’Arena Civica: facendo della sana attività fisica, infatti, i cittadini avranno la possibilità di fare del bene a se stessi e a coloro che versano in un grave stato di sofferenza”.

“Il Trofeo Zoom Zebra é un esempio di come lo sport possa diventare uno strumento di servizio per la comunità e soprattutto un esempio concreto e da imitare per tutto il movimento sportivo lombardo – ha spiegato Martina Cambiaghi, Assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia – Il motivo è semplice, questa manifestazione sportiva, infatti, riesce a raccogliere tante importanti componenti che la rendono unica. Si tratta di giornata di sport all’aria aperta dedicata a tutta la famiglia, che ha trovato casa in uno dei più importanti spazi verdi di Milano, Parco Sempione, con uno scopo umanitario importante, quello di raccogliere fondi per la ricerca. Tante componenti che vogliono e sanno esaltare il connubio sport e salute”.

“ZoomZebra è una iniziativa straordinaria capace di abbinare la sana competitività di una corsa ad una importante campagna di comunicazione e di informazione su una patologia rara come il tumore neuro endocrino. – dichiara Giulio Gallera, Assessore al Welfare di Regione Lombardia. “Lo slancio emozionale dettato da questa iniziativa si traduce in forme di sostegno concreto per i pazienti, le loro famiglie, le attività di assistenza e di cura, la ricerca. Regione Lombardia ha istituito un gruppo di lavoro sulle malattie rare che metta in relazione sinergica le istituzioni, i ricercatori, gli specialisti clinici e i pazienti”.

“Milano, una città decisamente frenetica, domenica troverà il tempo di correre per dare speranza ai malati di tumori neuroendocrini. – ha spiegato Riccardo Decorato, Assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia. “Quando si entra nel tunnel della malattia, il supporto psicologico, oltre a quello sanitario, fanno parte del percorso della guarigione. Per la quarta volta si realizzerà questa importante iniziativa che prevede oltre alla marcia non competitiva, anche altre iniziative sportive, con l’unico obiettivo quello di raccogliere fondi e sensibilizzare i partecipanti a questa malattia. La giornata, oltre a dare il messaggio positivo che “insieme possiamo sconfiggere la malattia” sarà anche un importante momento di aggregazione per le famiglie . “

La corsa non competitiva di 5 o 10 km si snoderà attraverso il tradizionale percorso all’interno del Parco Sempione con partenza e arrivo all’Arena. Qui, durante tutta la giornata, sul manto erboso saranno contemporaneamente allestiti i campi da gioco per i tornei di calcio, rugby, volley mentre una volta terminata la corsa sulla pista prenderanno il via le gare di atletica e ginnastica artistica. Per tutta la giornata musica, attività adatte a ogni età e punti di ristoro. A seguire Zoom Zebra ci sarà Sky Mediasport Channel, media partner dell’iniziativa.

“NET Italy Onlus accoglie con rinnovato entusiasmo la 4° edizione di Zoom Zebra, l’evento che coniuga sport e solidarietà nel comune obiettivo di sensibilizzare tutti sulla tematica dei tumori neuroendocrini.” – afferma Luisa Draghetti, Presidente di NET Italy Onlus. “Il successo delle passate edizioni è stato caratterizzato dalla presenza di tante famiglie che hanno sottolineato ancora una volta l’importanza della condivisione e dell’unione: una cornice ideale per creare interesse e attenzione verso i pazienti con NET.”

“Riconosco, con sincero apprezzamento, che sempre più negli anni – siamo alla quarta edizione – il progetto è stato ben sviluppato ed è stato centrato il fine: l’importanza della tematica e l’alto valore sociale . “ – afferma Adele Santini, Presidente di A.I.NET Vivere la Speranza ONLUS. “Nell’importanza della tematica c’è la necessità di far conoscere il tumore neuroendocrino spesso difficilmente diagnosticabile: una delle principali caratteristiche dei NET – che li rende, di fatti, così complessi – è quella di riunire nello stesso gruppo forme ben differenziate a lenta evoluzione e forme piuttosto aggressive. D’altronde, Il primo scopo della nostra associazione è fornire informazioni ai pazienti e fare educazione ad ampio raggio. Perciò promuoviamo e realizziamo tante iniziative per far sentire meno isolati i pazienti, mantenendo il contatto diretto con le persone, e inoltre negli anni abbiamo cercato di creare una generazione di medici esperti nella patologia, finanziando premi di laurea o dottorati di ricerca per invogliare i giovani medici, nella speranza di forgiare una nuova generazione di professionisti pronti ad affrontare la malattia. Grazie ancora al Dott. Eckenschwiller e alla Leone XIII Sport per aver ideato Zoom Zebra che ci permette concretamente di supportare chi ha bisogno”.

“Ipsen da sempre lavora con i pazienti e per i pazienti – afferma il Dott. Thibaud Eckenschwiller, Presidente e Amministratore Delegato di Ipsen S.p.A. – questo vuol dire contribuire – anche – alla realizzazione di eventi come Zoom Zebra, un appuntamento annuale sempre più grande e riconosciuto che unisce solidarietà, sport e attività dedicate alle famiglie.”

Per iscriversi e sostenere la raccolta fondi è possibile visitare il sito www.zoomzebra.net o recarsi presso il Centro Sportivo Leone XIII, in via Rossetti 4, Milano. Bastano 10 euro per acquistare un pettorale o partecipare ai tornei.

“Visto il grande successo delle edizioni precedenti Zoom Zebra prolunga la durata della manifestazione per tutta la giornata – spiega Roberto Nardio Coordinatore generale di Leone Sport – dalla mattina, oltre alla corsa prenderanno il via i tornei di calcio e volley, le gare di atletica e ginnastica artistica e un appuntamento speciale con le partite di rugby tra genitori e figli. Si potrà pranzare all’interno dell’Arena e visitare il NET Village. Sarà una vera e propria festa dello sport”.

I TUMORI NEUROENDOCRINI

I Neuro-Endocrine Tumors (NET) hanno sintomi spesso poco chiari e ad ampio spettro, perciò vengono identificati con molto ritardo, colpendo organi anche molto diversi tra di loro come intestino, pancreas, polmoni, tiroide, timo o ghiandole surrenali. Questo è il motivo per il quale NET- Cancer ha adottato la zebra come simbolo internazionale. “È come sentire rumore di zoccoli, associarlo mentalmente all’immagine di un cavallo e ritrovarsi poi di fronte una zebra”.

Secondo i dati ufficiali (fonte?), i NET hanno un’incidenza di 4-5 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, e nel 60-80% dei pazienti sono diagnosticati in uno stadio molto avanzato, a causa di sintomi simili a malattie molto comuni come intestino irritato, colite, asma.

A.I.NET Vivere la speranza ONLUS http://www.viverelasperanza.org/

A.I.NET. Vivere la Speranza – Amici di Emanuele Cicio Associazione Italiana Tumori Neuroendocrini Onlus è un‘associazione nazionale di volontariato che dal 2001 favorisce, promuove e raccoglie fondi per la ricerca e lo studio scientifico delle malattie neoplastiche rare, in particolare dei Tumori Neuroendocrini, che possono essere singoli o inseriti nella malattia MEN (Neoplasia Endocrina Multipla). Favorisce l’interesse dei ricercatori allo studio dei NET e delle MEN con premi per l’attività di ricerca, bandi di concorso per tesi di laurea e borse di studio dedicate all’argomento.

NET ITALY ONLUS http://www.netitaly.net/

L’Associazione NET Italy Onlus opera in attività di volontariato, inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, con l’intento di agire a vantaggio di tutta la collettività, ed ha come scopo quello di promuovere l’educazione sanitaria e l’informazione con riferimento ai tumori neuroendocrini, nonché il sostegno alla persona, nei confronti dell’intera comunità e, in particolare, in favore dei soggetti affetti da tali patologie, favorendo lo sviluppo di studi, ricerche e divulgazione dei relativi risultati a beneficio della collettività.

LEONE XIII SPORT

La SSD Leone XIII Sport è una società sportiva che ha l’obiettivo di organizzare, promuovere e diffondere lo sport attraverso la pratica sia agonistica che dilettantistica; la società fa parte dell’Istituto Leone XIII, con il quale condivide i valori educativi e si adopera affinché questi vengano diffusi alla comunità attraverso la pratica sportiva.

IPSEN

Ipsen è un gruppo bio-farmaceutico internazionale impegnato nel miglioramento della qualità di vita del paziente e nella ricerca di nuove soluzioni per malattie invalidanti. Il Gruppo sviluppa e commercializza farmaci innovativi nell’ambito di tre aree terapeutiche chiave: oncologia, neuroscienze e malattie rare.

Com. Stam.