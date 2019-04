Sospeso per mancata formazione

Roma. Un odontoiatra è stato sospeso dall’ordine professionale per non essersi aggiornato, così come prevede la legge.

Secondo la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che ha esaminato il caso, il professionista della Valle d’Aosta non aveva seguito i corsi di aggiornamento obbligatori per legge, applicando quindi la sanzione della sospensione per tre mesi dall’esercizio dell’attività. Si tratterebbe del primo caso di sospensione per violazione dell’Ecm, l’Educazione continua in medicina. Ad innescare il procedimento disciplianre sarebbe stato un assistito del professionista, dopo un intervento odontoiatrico andato male. Da qui l’avvio del procedimento disciplinare e l’accertamento del mancato aggiornamento periodico dell’odontoiatra.

Ciro Cardinale

CS