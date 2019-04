“Racconti Umani”. A tu per tu con gli operatori di MSF La nuova iniziativa itinerante di MSF per conoscere l’azione umanitaria In SICILIA da aprile con l’anestesista Alessandro Trainito

Ogni giorno gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere (MSF) sono al lavoro nelle principali emergenze in tutto il mondo per soccorrere le popolazioni colpite, fornire cure mediche a feriti e malati, far nascere bambini, gestire programmi nutrizionali.

Un’azione difficile e a volte rischiosa in contesti spesso poco conosciuti. “Racconti Umani” è la nuova iniziativa itinerante di MSF per raccontare al pubblico le sfide dell’assistenza umanitaria attraverso la testimonianza diretta di chi ci ha lavorato in prima linea. Incontri “a tu per tu” con cittadinanza e istituzioni, organizzati nelle scuole, nei circoli territoriali, nei luoghi di ritrovo di grandi o piccoli comuni italiani, che toccheranno diverse regioni lungo tutto l’anno.

In Sicilia sarà l’operatore Alessandro Trainito di Catania, dal 2015 impegnato con MSF comeanestesista in paesi come la Repubblica Centrafricana, Haiti, Nigeria, Palestina, Burundi e Iraq. Il ciclo di incontri è partito ieri sera a Catania presso il Mono, in collaborazione con Rocketta Booking, con la testimonianza aperta al pubblico e a seguire il concerto del duo australiano“Tim McMillan & Rachel Snow. Domani sera lo stesso concerto con testimonianza si replica a Messina alla libreria Colapesce (Via Mario Giurba 8) mentre domenica 5 maggio presso Hmora di Siracusa (via Tisia 27) e martedì 7 maggio al Mug di Comiso (Ragusa) (via Anton Cechov 10), ci saranno gli spettacoli di Cope Street Parade sempre con testimonianza di Alessandro Trainito.

“Quando sei in contesti di emergenza ti ritrovi ad affrontare situazioni di estremo bisogno e a lavorare in situazioni di grande disagio, dove c’è bisogno di tutto.” racconta AlessandroTrainito, anestestista catanese di MSF” Ricevi più di quanto riesci a dare e porti a casa la gratitudine che leggi negli occhi delle persone che hai curato. Ricordo ancora lo sguardo troppo serio di un bimbo di sette anni in Burundi, riportava gravi ustioni alle gambe ma non si lamentava mai, aveva un’espressione da bambino cresciuto troppo in fretta. Oltre a curarlo, giocavo con lui, gli avevo fatto dei palloncini per provare a strappargli un sorriso”.

Medici Senza Frontiere è un’organizzazione medico-umanitaria internazionale indipendente, fondata nel 1971. Oggi fornisce soccorso umanitario in oltre 70 paesi, a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da violenze, epidemie, malnutrizione, esclusione dall’assistenza sanitaria o catastrofi naturali. Sono circa 42.000 gli operatori umanitari di MSF impegnati sul campo. Nel 2018 sono state più di 480 le partenze di operatori italiani.

La testimonianza pubblica fa parte del mandato di MSF perché può contribuire a salvare vite e alleviare le sofferenze delle popolazioni. “Racconti Umani” nasce dalla campagna MSF #Umani, che riporta all’essenza dell’azione umanitaria invitando tutti a riscoprire il naturale istinto all’aiuto. Tutte le info su www.msf.it/raccontiumani

