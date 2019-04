Palermo: Polizia municipale. Info festivitá del Primo Maggio

La polizia municipale informa che per la festività del 1° maggio 2019 dalle ore 10 di mercoledì 1 maggio alle ore 7 di giovedì 2 maggio è prevista in concomitanza della chiusura del “Cassaro Centrale” e del “Cassaro Basso”, la chiusura al transito veicolare di via Maqueda (da piazza Villena a corsoTukory) e di via Vittorio Emanuele (da via piazzetta Marchese Arezzo e piazza Villena), secondo le prescrizioni dell’ordinanza n. 533/19.

Altre regolamentazioni temporanee della sosta e della viabilità sono previste con l’ ordinanza n.436/19 in occasione dello svolgimento del concerto musicale “I° Maggio Studentesco” in Piazza Magione.

In dettaglio O.D. 533/19:

VIA MAQUEDA Nel tratto compreso tra piazza Villena e corso Tukory ad eccezione di biciclette e dei veicoli di residenti, dimoranti e titolari di passi carrabili autorizzati ricadenti nel tratto di strada e di quelli di emergenza e delle forze dell’ordine;

VIA VITTORIO EMANUELE Chiusura al transito veicolare, nel tratto compreso tra via piazzetta Marchese Arezzo e piazza Villena, dove è consentito l’ accesso a passo e lo stazionamento, per un periodo massimo di 30 minuti, ai soli veicoli del trasporto di piazza ( comprese motocarrozzette e veicoli a trazione animale). I suddetti veicoli, per la manovra in uscita, dovranno necessariamente percorrere via Maqueda a passo d’ uomo ed uscire obbligatoriamente su via Calderai.

Quanto sopra integra le determinazioni dell’ordinanza n. 23/2019:

VIA VITTORIO EMANUELE

Tratto compreso tra la piazzetta Marchese Arezzo, esclusa, e piazza Villena, esclusa:

4 Istituzione del senso unico di marcia in direzione piazza Villena, su una corsia centrale larga m. 3,50, SINO AL 5 MAGGIO 2019.

4 Istituzione di percorsi pedonali a ridosso dei marcia- piedi, uno per parte, delimitati da segnaletica oriz- zontale ed eventuali arredi, SINO AL 5 MAGGIO 2019.

4 Chiusura al transito veicolare dalle ore 15.30 dei giorni di sabato, alle ore 7 dei lunedì successivi, nel periodo compreso tra IL 20 APRILE 2019 ED IL 5 MAGGIO 2019.

4 Chiusura al transito veicolare dalle ore 10 alle ore 7 del giorno successivo IL 1° MAGGIO 2019.

O.D. 436/19

DALLE ORE 00.00 DEL 30 APRILE 2019 ALLE ORE 24.00 DEL 01 MAGGIO 2019 NELLE SEGUENTI VIE E PIAZZE:

VIA CARLO RAO Intero tratto:

Chiusura al transito veicolare e Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata, compreso lo slargo interno.

VIA GAETANO FILANGERI Tratto compreso tra via Carlo Rao e via Carlo Botta: Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

VIA CARMELO PARDI Intero tratto:

Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

VIA FILIPPO EVOLA Intero tratto:

Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

PIAZZA MAGIONE Intera area: Divieto di sosta con rimozione coatta.

VIA MAGIONE Intero tratto:

Chiusura al transito veicolare e Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata

VIA CASTROFILIPPO Intero tratto:

Chiusura al transito veicolare e Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

VIA TEATRO GARIBALDI Intero tratto:

Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

VIA FRANCESCO RISO Intero tratto:

Chiusura al transito veicolare Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

VIA DELLO SPASIMO Tratto compreso tra via della Vetriera e piazza Magione: Chiusura al transito veicolare

Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

VIA CARLO BOTTA Intero tratto:

Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

