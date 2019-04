Niente legittima difesa se al violenza è reciproca

Roma. Va negata l’esimente della legittima difesa quando c’è reciprocità della violenza esercitata in una rissa. La decisione arriva a pochi giorni dall’approvazione in Parlamento della modifica della legittima difesa dalla Corte di cassazione, che ha confermato la doppia condanna per percosse e lesioni personali inflitta in appello ad un imputato, coinvolto in una rissa.

L‘imputato chiedeva l’applicazione dell’esimente della legittima difesa, ma i giudici romani gliel’hanno negata in quanto, per potere essere legittima, la difesa da un’aggressione non deve essere frutto di un’identica azione violenta. Infatti la reazione del ricorrente all’azione violenta di controparte era stata tutt’altro che proporzionata, visto che dopo essere caduto in terra l’uomo aveva contrattaccato con aggressività, colpendo più volte e provocando lesioni anche serie. Da qui l’impossibilità di invocare a sua discolpa la legittima difesa e la conseguente conferma della condanna inflitta in appello in capo al ricorrente.

Ciro Cardinale