Manifestazione per dire no all’emigrazione dei giovani Filippo Dolce (Coordinatore piccoli comuni AnciSicilia): ”i piccoli comuni rischiano di essere completamente abbandonati”

“Il tema dell’abbandono da parte dei giovani che emigrano dai piccoli comuni della Sicilia per cercare un lavoro nel resto d’Italia o all’estero sta assumendo proporzioni drammatiche.

Non soltanto si assiste ad un progressivo spopolamento determinato dal saldo negativo fra morti e nascite, ma l’emigrazione dei giovani in cerca di lavoro rischia di trasformare sempre di più i piccoli centri dell’Isola in luoghi popolati in prevalenza da anziani. Sono necessari interventi legislativi urgenti e strutturali che rafforzino misure in atto già previste e mettano i giovani nelle condizioni di investire sulle proprie capacità e professionalità”.

nbsp;Dichiara Filippo Dolce, Coordinatore regionale piccoli comuni di AnciSicilia intervenendo in merito alla manifestazione “Una valigia di cartone” in programma per stamattina alle 12 davanti la presidenza della Regione siciliana con lo scopo di protestare pacificamente contro l’emigrazione dei giovani in cerca di occupazione.

