L’On.Galluzzo risponde al Prof. Limosani sull’Aeroporto Milazzo-Barcellona

In merito alle motivazioni esposte dal Prof. Limosani sull’inutilità dell’Aeroporto Milazzo-Barcellona, rispondo con un semplice dato.

La Provincia di Messina è l’area territoriale che da sempre fa registrare la più alta percentuale di turisti e visitatori dell’intera regione siciliana e se vogliamo puntare veramente in Sicilia sul turismo non si può prescindere da infrastrutture come aeroporti, porti e ponte sullo stretto.

Sviluppare ancor di più questo flusso è l’unica grande motivazione di questo aeroporto. L’opera è prevista dal Piano Territoriale Provinciale – strumento di pianificazione urbanistica della Città Metropolitana – questa è inserita, con un progetto preliminare, nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche della stessa Città Metropolitana e tutto questo grazie anche al sottoscritto, visto che da sempre ne sono uno dei principali promotori.

Rispetto il prof. Limosani, ma se Messina e la sua area metropolitana continuano a promuovere sempre il no a tutto daremo ragione a quei cittadini stanchi e delusi che non credono più in niente men che meno nello sviluppo economico e sociale del territorio. Noi desideriamo essere coloro che ci credono, coloro che combattono, coloro che realizzano. Per tale motivo esprimo sempre ciò che penso ed in cui credo. Perché sento e percepisco che per tanti cittadini è arrivato il momento di crederci.

