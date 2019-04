Grande successo di pubblico al Comicon per l’incontro con Tom Cullen in occasione del lancio della seconda stagione di Knightfall

29 aprile 2019 – Numerosi i fan di Knightfall al Comicon di Napoli che hanno partecipato all’incontro con l’attore britannico Tom Cullen (Downton Abbey e Gunpowder) che ieri all’Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, ha presentato la seconda stagione di Knightfall, che andrà in onda in anteprima assoluta per l’Italia su History (in esclusiva su Sky al canale 407).

In onda ogni giovedì alle 21.50 dal 23 maggio, la serie in otto episodi continuerà a raccontare le imprese dei Cavalieri Templari, il più potente, ricco e misterioso ordine di monaci guerrieri del medioevo. Sarà ancora il valoroso Landry, interpretato da Tom Cullen (Downton Abbey e Gunpowder), a guidarli nella lotta a difesa della cristianità tra intrighi di corte presso il re di Francia, Filippo, e gli interessi del Papato. Intenzionato a ingrandire il proprio regno e far valere le proprie prerogative nei confronti della Chiesa, il Re Filippo (Ed Stoppard) ha un conto aperto con i Templari e con lo stesso Landry, che è stato l’amante della moglie, la regina Giovanna di Navarra, uccisa nella prima stagione.

Nel cast ritornano anche Pádraic Delaney (The Wind That Shakes The Barley), che interpreta Gawain, Simon Merrells (Spartacus, Dominion) nelle vesti di Tancredi, un cavaliere coraggioso, costante e risolutivo e Julian Ovenden (Downton Abbey, Person of Interest, The Colony) nel ruolo di Guglielmo di Nogaret.

Nel cast di quest’anno arriva Mark Hamill alias Luke Skywalker di Guerre Stellari che

interpreta Talus: cavaliere templare, veterano delle crociate, sopravvissuto a dieci anni di prigionia Terra Santa, Talus si occuperà di addestrare le reclute, tra cui lo stesso Landry, ritornato a far parte dell’ordine di monaci guerrieri, dopo esserne stato espulso.

Tra i nuovi ingressi anche Tom Forbes (The Bastard Executioner) nei panni del Principe Luigi, il figlio violento di Re Filippo, e Genevieve Gaunt (The Royals) in quelli di Isabella, sorella di Luigi, che passerà alla storia come la “Lupa di Francia”.

Knightfall ha anche un nuovo showrunner e produttore esecutivo: si tratta di Aaron Helbing (The Flash, Spartacus).

Knightfall è una produzione A+E Studios in associazione con The Combine e Midnight Radio. Don Handfield (Touchback, The Founder, Kill the Messenger) e Richard Rayner (L.A. Without A Map) sono i creatori e i produttori esecutivi della serie per The Combine con Jeremy Renner (American Hustle, The Hurt Locker, Avengers) nel ruolo di produttore esecutivo. Per Midnight Radio i produttori esecutivi sono Jeff Pinkner (Lost, Fringe), Andre Nemec (Alias, Mission Impossible: Ghost Protocol), Josh Applebaum (Alias, Mission Impossible: Ghost Protocol) e Scott Rosenberg (Jumanji: Welcome to the Jungle, Beautiful Girls). Il responsabile di produzione per History è Arturo Interian.

History è solo su Sky (canale 407)

http://www.historychannel.it/

https://www.facebook.com/History.Channel.Italia

