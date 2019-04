Un terzo dei lavoratori ha oltre 50 anni, un terzo dei disoccupati è giovane

Roma. C’è un’anomalia nel mercato del lavoro italiano che contribuisce a frenare la crescita ed accelerare la crisi. Secondo la Cgia di Mestre, un terzo dei lavoratori ha più di 50 anni ed un terzo dei disoccupati è giovane.

L‘età media dei lavoratori attivi si è innalzata, col risultato che il 34% dei lavoratori ha oltre cinquant’anni di età, mentre in pari percentuale (33% per la precisione) sono i giovani disoccupati. Il tutto ai danni della nostra economia. Così l’Italia smentisce una regola economica di base. Più è bassa l’età media dei lavoratori, più un paese sta meglio economicamente. I giovani lavoratori, in via di principio, sono infatti quelli che dovrebbero spendere di più, aiutando l’economia. Essi devono far partire un’attività lavorativa, devono sposarsi, mettere su casa, fare figli e crescerli, consumare, agevolando così le casse dell’Erario e l’economia di una nazione. Invece una classe lavoratrice “vecchia”, sempre in via di principio, tenderà ad essere più “conservatrice” in termini di spesa, puntando di più al risparmio, ad immobilizzare i propri capitali, e bloccando quindi l’economia, che stagnerà. E questa sembra essere l’anomalia italiana. Nel nostro paese a “tirare ancora la carretta” sono lavoratori sempre più anziani, mentre i disoccupati sono sempre più giovani, che non trovano spazio, bloccati dal “tappo” delle generazioni precedenti che non vogliono o non possono mollare.

Ciro Cardinale

CS