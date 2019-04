Parigi la città dell’amore

Se penso a Parigi penso all’amore. E non perché come si dice, banalmente, è la città degli innamorati, ma, perché mi fa pensare proprio all’idea generale dell’amore. All’amore come pensiero pensato, come joie de vivre, come un carillon che potrebbe non fermarsi mai. E così ho preso un aereo e sono atterrata a Paris Orly, per conoscere di nuovo questo sentimento.

E voi che idea avete di amore?

La mia è grande e mutevole. È una città, una giornata, un momento, una persona, più persone, un’amicizia, una famiglia, una storia di una notte, di più notti, di una vita. La mia visione dell’amore abbraccia tutti i sessi, tutti i colori, tutte le razze, tutti i continenti. È una forza che ti travolge, che dopo averti rapito il cuore, come un’aquila agguanta la preda, spicca il volo pronta a dominare il cielo e l’aria. E la domina proprio, sì, perché l’amore è sempre nell’aria. È negli odori forti di un cibo, è in quello di una via, di un prato di fiori, di un lungomare, ed è trasportato dal vento. Non importa se hai il raffreddore e il naso tappato, tanto il vento ti colpisce in faccia e l’aria ce l’hai addosso. Così l’amore è ovunque. In ogni particella che respiri, in ogni molecola che attraversi e nell’atmosfera che abiti. Se chiudi gli occhi e apri le braccia puoi sentirlo. Anche quando hai gli occhi pieni di rabbia e la bocca piena di improperi, questa forza mistica e potente c’è sempre, se pur con la testa nascosta nella sabbia. Ma, non dovessi percepirla, puoi comunque avvertire una sua figlia, la speranza. Quella che nel cuore non muore mai. Quella che combatte sempre contro ogni evidenza. E quando pensi di non sentire più neanche quella, e in quel caso ti stai sbagliando perché contro ogni previsione e ogni ostinazione quella c’è, allora, quando non riesci ad avvertire tutto questo, puoi conoscere un altro sentimento, la pietà, un’altra figlia dell’amore. E a tratti farai l’errore di confonderla con la commiserazione. Ma non sono sorelle, quest’ultima è solo l’altra faccia di una medaglia sbagliata. La pietas, invece, sia quando la provi per te stesso sia quando per gli altri, ecco che ti porta all’amore.

E siamo sempre qui, a questa energia trascendentale che scorre nelle vene e nella sua veste rosso porpora si confonde con il sangue. Fluisce nel tuo corpo come una barca che solca i mari. E fluisce anche per le strade che percorro da Place Vendome, lungo rue Saint-Honoré e poi a destra verso il Louvre.

Zaino in spalla, power bank attaccata al telefono, “What’s my age again” nelle cuffie e il museo a forma di piramide fatta di vetri davanti a me. Cielo azzurro e un sole bellissimo che mi scalda la pelle. Sono sola in questo momento e sono calma, sono felice. Sono in uno dei posti più belli del mondo. Ora sono dentro al Louvre e osservo la Gioconda, La zattera della Medusa, la Venere di Milo… in mezzo a tanta meraviglia come potrei non innamorarmi? Nella sezione dell’antichità greca c’è una scultura vicino ad una finestra e i miei occhi per un momento mettono a fuoco una coppia di ragazzi che, lì fuori seduti sui gradini, si stanno baciando. Ah, l’amore!

Adesso sono fuori e cammino, sempre con il sole in fronte, parallelamente alla Senna. Mi fermo in un parco, mi siedo su una panchina, apro Lolita. Vedo benissimo la Tour Eiffel da dove sono, vedo una giovane coppia di ragazze che si scambiano carezze distese sull’erba e che dipingono, vedo un ragazzo correre e fare lunghi respiri nelle pausa che ogni 15 minuti si concede, vedo un signore portare a spasso il cane. Vedo e poi osservo. Osservo come la bellezza possa circondarci ogni giorno nelle cose più imprevedibili, piccole, nascoste. La luce inizia a scendere, le ombre si allungano e le sfumature di colore cambiano. Mi sembra di vivere un quadro impressionista con Monet accanto che riprende ogni variazione luminosa.

Da lì, poi, ho camminato ancora tanto, anche nei giorni successivi. Sono arrivata alla Basilica del Sacro Cuore, proprio nel cuore di quel quartiere di artisti. E cuore è la parola-chiave. Cuore è quello che batte più forte da quando sono in questa città. Anche qui la metropolitana puzza di urina, però di meno rispetto a Roma. Anche qui ci sono i topi per strada, però di più rispetto a Roma. Le strade nel fine settimana sono per la maggior parte chiuse a causa dei Gilet Gialli, i ristoranti del centro sono costosi ma galanti, l’Opéra è un incanto sia di giorno che di notte. E siccome i piedi ancora non sono stanchi mi dirigo alla cattedrale di Notre-Dame e con la mente ripercorro il 34esimo cartone della Disney e cerco i gargoyle in alto. Proprio lì vicino, sulla rive gauche, c’è una storica libreria: la “Shakespeare and Company”, luogo d’incontro di tanti scrittori come Hemingway, Fitzgerald e Pound.

Intanto starnutisco senza tregua. Ho il raffreddore e la sinusite. Non sento nulla dal naso, ma tutto dalle orecchie. Ascolto la musica di un flash-mob, le grida di una manifestazione, le parole di un tassista che ha tanta voglia di parlare. Ascolto e percepisco la poesia che c’è nell’aria, in ogni via che attraverso mentre cerco i luoghi raccontati nel Conte di Montecristo. E ho ancora voglia di arte, quella chiusa dentro quattro mura, quella che trovo al Museo d’Orsay. Era una vecchia stazione e lo si nota subito. Mi perdo tra Gauguin, van Gogh, Monet, Manet, Degas… e con la mente torno alla sezione dei pittori francesi nel Louvre, dove il mio viaggio è cominciato. Mi siedo di fronte a La Libertà che guida il popolo. Il quadro raffigura tutte le classi sociali, unite, in lotta contro l’oppressore e sono capeggiate da una donna. Quella donna, oltre a rappresentare la nazione, rappresenta anche la libertà. E la libertà non è anche per voi amore?

Questo è quello che sento in quel momento, che ho sentito altre volte precedentemente e che ho sentito anche dopo. La libertà è amore. È amore per la vita, per il viaggio, per l’avventura. La libertà è scelta. È scegliere di partire o di restare. E qualunque cosa tu faccia, che sia andare a Parigi o rimanere nella tua stanzetta, puoi sentire il profumo di questo sentimento/affetto facendo un respiro a pieni polmoni.

Così la mia idea di amore è grande. Grande quanto l’universo e tutte le sue galassie. È ovunque. È chiunque. E ora, proprio ora, la mia idea di amore è una mousse au chocolat per due persone.