Estate attiva per tutta la famiglia in soggiorno al Post Alpina, in Alto Adige

Piccole esperienze diventano grandi avventure da ricordare per tutta la famiglia durante i soggiorni al villaggio alpino Post Alpina – Family Mountain Chalets in Alta Pusteria.

Un luogo dove lasciarsi incantare dalla natura d’estate e interagire con essa attraverso originali passeggiate, trekking e giochi.San Candido (BZ)– Momenti semplici che si trasformano in vacanze indimenticabili per grandi e piccoli nei dintorni di San Candido. Un insieme di esperienze che fa vivere all’intera famiglia emozioni e scoperte, alloggiando al Post Alpina – Family Mountain Chalets del gruppo Post Dolomiti Resorts a Versciaco, nei pressi di San Candido, nel comprensorio Tre Cime Dolomiti. A quota 1188 metri s.l.m. e circondati dalle Dolomiti patrimonio Unesco, i dintorni del Post Alpina in Alta Pusteria offrono escursioni per tutta la famiglia, dalle più semplici tra prati e boschi alle più complesse lungo sentieri di montagna, a seconda dei propri desideri. Decisamente originale il sentiero a piedi nudi dell’Olperl, studiato per grandi e piccoli che amano esplorare la natura attraverso i sensi. Lungo un percorso circolare di 1,5 km tutta la famiglia cammina seguendo delle divertenti impronte tra pietre, erba, foglie, ramaglie e fango, mentre ognuna delle 10 stazioni tematiche permette di scoprire i misteri della natura alpina. Per chi lo desidera, vi è anche un ricco programma settimanale gratuito di Dolomiti Mountain Sports, che include percorsi di trekking e giri in bici, oppure i tour guidati in mountain bike organizzati dall’associazione per il turismo. Sempre per chi ama scoprire la natura e goderne a pieno in compagnia dei propri figli, da non perdere una visita alla famiglia di renne sui prati della Croda Rossa e al mondo magico della foresta, nel centro visite nella natura di Dobbiaco, dove lasciarsi incantare anche dall’oroscopo celtico degli alberi e da un antico villaggio sugli alberi. Inoltre, vale una visita il Parco faunistico di Assling che invita i bambini a osservare, camminare e fotografare e a interagire con la fauna locale. Per grandi e piccoli che si vogliono cimentare in attività sportive originali il parco avventura di Dobbiaco propone percorsi con la fune tra gli alberi, di difficoltà diverse e dotati di piattaforme e fissaggi. Sette percorsi sono adatti anche per i bambini. Il Post Alpina è partner del parco avventura, per cui agli ospiti dell’albergo è concesso uno sconto all’ingresso. Altra esperienza originale è il Fun Bob a Monte Baranci, la pista per slittino estiva più lunga d’Italia. Per chi vuole unire il piacere di una meta ideale per le gite al divertimento per i più piccoli, vi è invece il parco giochi per bambini Burg/Castello vicino a San Candido. Tra le proposte caratteristiche del Post Alpina vi è invece l’attività dedicata alla scoperta dei segreti di insetti e chirotteri, alla fine della quale il bambino si porta a casa una sorta di hotel per gli insetti utili all’ecosistema, una casa per le api o un rifugio per i pipistrelli. I bimbi imparano a costruire con le proprie mani le strutture in legno e tra martelli di gomma e colla possono liberare la fantasia nell’arredare e decorare i loro piccoli rifugi. La struttura accoglie i piccoli ospiti anche nel Miniclub, un’area in cui il personale del resort segue i bambini dai 3 anni in su giocando con loro, costruendo oggetti meravigliosi o accompagnandoli nella natura, con un programma diverso ogni giorno. Sotto i 3 anni invece i piccoli possono divertirsi nel miniclub assieme ai loro genitori. Il Post Alpina, con il suo personale e la sua struttura attrezzata, attende gli ospiti che desiderano godersi una vacanza in famiglia ricca di esperienze su misura per piccoli e grandi, da svolgere immersi negli splendidi paesaggi dolomitici.

Com. Stam.