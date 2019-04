Surkana e Croce Rossa: solidarietà invece che saldi

Barcellona – In collaborazione con la Croce Rossa, Surkana, il marchio di moda femminile di Barcellona, stravolge il concetto della Mid Season Sale prendendo le distanze dall’effetto consumista causato dai saldi e fa appello alla solidarietà.

Durante la settimana della Mid Season Solidaria l’azienda spagnola donerà infatti parte dei profitti delle vendite al programma di cura e di alimentazione infantile gestito dalla ONG.

Da ieri, giovedì 25 aprile a domenica 5 maggio, Surkana lancia così la sua Mid Season Solidaria.

Seguendo il formato del periodo di tempo limitato e in un momento in cui il resto dei negozi offre sconti per attirare il traffico verso i negozi e aumentare i consumi, Surkana si distingue offrendo un beneficio diretto ai bambini e alle famiglie che hanno bisogno di aiuto. Infatti, non vi sarà alcuna riduzione di prezzo o sconto ma bensi la scelta di donare all’ONG il ricavato che avrebbe ottenuto dalla Mid Season convenzionale.

Una percentuale di tutte le vendite effettuate sarà così destinata alla Croce Rossa e il ricavato sarà destinato all’acquisto di pacchi alimentari e alla cura dei bambini, come parte di un programma di sostegno alle famiglie.

“Questa primavera abbiamo deciso di rompere con le dinamiche di sconti e promozioni che sottraggono valore reale al nostro prodotto e ci inducono a stringere la catena di produzione e distribuzione tessile, puntando invece sulla sostenibilità e sul sostegno alla nostra società” dichiara Daniela De Simone, Direttore Commerciale e Marketing di Surkana.

Con il claim “Questo capo non fará felice solo te” la Mid Season Solidaria sará attiva in diversi paesi attraverso i propri punti vendita, su surkana.com e una selezione di clienti multimarca con cui opera Surkana.

Inoltre, l’azione andrà oltre la donazione economica, in quanto la Croce Rossa darà la possibilità ai dipendenti di svolgere un’azione di volontariato essendo, gli stessi lavoratori di Surkana, incaricati di preparare e ricevere le famiglie beneficiarie di questi lotti nella sede centrale che l’ONG ha abilitato a questo scopo.

Surkana inoltre ogni stagione lancia sul mercato un prodotto solidale, riaffermando il suo impegno sociale, e di consequenza quello dei suoi consumatori.

“Vogliamo contribuire con il nostro piccolo gesto affinché i nostri clienti possano pensare che non solo hanno fatto un regalo a sé stessi indossando i nostri capi, ma che qualcun altro ne trarrà beneficio. È lì che nasce il nostro claim” dice De Simone a proposito del messaggio “Questo capo non fará felice solo te”.

Riguardo Surkana

Surkana nasce nel 2001 come risultato del viaggio, dei mix e dell’ispirazione globale. Con sede a Barcellona, opera sul mercato con una rete di quasi 2.000 punti vendita multimarca a livello internazionale, 7 corner nel Corte Inglés e 4 negozi monomarca in Spagna. Forte di un trend di crescita positivo, quest’anno Surkana prevede di espandersi in nuovi mercati e di rafforzare la sua presenza nella penisola attraverso la sua rete di punti vendita.

Membro della piattaforma Barcelona + sustainable 2022 e attivo a livello sociale, Surkana lancia ogni stagione un prodotto di solidarietà collaborando con le ONG che sostengono cause legate alla difesa e salute di donne e bambini.

Surkana si rivolge a tutte le donne che amano il colore, i viaggi e la vitalità; donne dallo spirito gioviale e divertente che amano la vitalità del marchio, la sua autenticità e personalità. Una donna che ama la libertà e trova in Surkana un modo per comunicare con il mondo esterno.

Riguardo la Croce Rossa Spagnola:

La Croce Rossa Spagnola è stata fondata nel 1864 e, nei suoi oltre 150 anni di storia, è sempre stata dalla parte della popolazione vulnerabile, salvaguardando la vita e alleviando la sofferenza umana, secondo le necessità e le esigenze di ogni momento, sia all’interno che all’esterno dei nostri confini. Le sue principali attività sono legate ai servizi e programmi di protezione sociale e sanitaria: fornitura di servizi socio-sanitari, assistenza agli anziani, rifugiati e immigrati, persone con disabilità, bambini e giovani a rischio o in conflitto sociale, detenuti, donne a rischio. Ma interviene anche in altri campi come la promozione e la difesa dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, o lo sviluppo di azioni di volontariato ambientale.

La Croce Rossa Spagnola è membro della Federazione Internazionale delle Società Nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, un’organizzazione che riunisce tutte le Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa del mondo, nonché il Movimento Internazionale della Croce Rossa, una rete di solidarietà presente in quasi tutti i paesi del mondo.

Com. Stam.