«Stop alla mafia e ad inutili luoghi comuni sulla Sicilia». Tranchida e d’Alì intervengono sullo spot della Corsica Ferries

«La Sicilia non può e non deve essere identificata unicamente come terra di mafia. Soprattutto in chiave turistica». Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, e Rosalia d’Alì, assessore e presidente del Distretto turistico della Sicilia occidentale, commentano così lo spot video diffuso dalla Corsica Ferries per promuovere i nuovi collegamenti via mare tra la Francia e le città di Trapani e Palermo.

“Pur sottolineando l’importanza di tali collegamenti che rappresentano per il nostro territorio un momento di favorevole crescita turistica ed economica in un periodo storico certamente difficile – commenta il sindaco Tranchida -, non possiamo non evidenziare l’oggettiva inopportunità di alcuni luoghi comuni contenuti in quello spot. Veri e propri stereotipi negativi, riduttivi, avvilenti e vetusti, che mettono ulteriormente il dito nella piaga di un territorio già ferito, dipingendolo per quello che non è e generalizzando un fenomeno mortificante che esiste, ma che non è assolutamente totalizzante. La Sicilia non è solo mafia, un fenomeno triste e dannoso che, seppur non ancora sconfitto, è ormai fortunatamente messo all’angolo, bersaglio del giusto sdegno di un popolo che è stufo di essere etichettato come connivente».

«Mi sono imbattuta casualmente in quello spot ed ho subito scritto una lettera al presidente della Corsica Ferries, invitandolo a modificarlo immediatamente – osserva il presidente del Distretto Turistico, Rosalia d’Alì -. La Sicilia è un’isola meravigliosa e di spunti per realizzare un video promozionale se ne sarebbero potuti scegliere a iosa. Eppure, è stato selezionato certamente il peggiore. Tutto ciò è generalizzante, illogico ed offensivo, e si scontra con il lavoro che il Distretto sta portando avanti, cioè una strategia di marketing efficace che promuova la Sicilia Occidentale, e che prevede anche una massiccia campagna pubblicitaria. Proprio per l’evidente sinergia degli obiettivi comuni, oltre a chiedere la modifica dello spot, ho invitato il presidente di Corsica Ferries a collaborare col Distretto e coi Comuni che hanno sposato la nostra idea. Proprio ieri, tra l’altro, è arrivata in città la prima nave. Abbiamo organizzato un piccolo comitato d’accoglienza, distribuendo un kit informativo del territorio ai passeggeri in arrivo. Ciò a dimostrazione di quanto riteniamo importanti questi nuovi collegamenti».

