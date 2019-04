Pop Up Market Sicily 27/28 Aprile, edizione #metropolitanjungle a Piazza Manganelli

Il mese di aprile si conclude in bellezza, anzi in creatività grazie alla coloratissima truppa di Pop Up Market Sicily!

Questo weekend in collaborazione con Centrocontemporaneo Catania e San Michele Art Power, Pop Up Market Sicily accetta una sfida importante di rigenerazione urbana, ovvero “liberare” Piazza Manganelli dalle auto e dare vita ad uno spazio Urbano utilizzabile dai cittadini in una veste nuova, non più come parcheggio ma come luogo di condivisione, dove, arte, musica, artigianato, cibo di strada ed un’area dedicata ai bambini, si fondono dando vita ad un evento che porta sempre benessere e lustro nei luoghi che “conquista”. Una sorta di bonifica “creativa” che vedrà Piazza Manganelli trasformarsi in una “giungla metropolitana” tra palme, musica e sorrisi in pieno stile Pop up.

“Una nuova originale location per il Pop Market – dichiara l’assessore alle attività produttive Ludovico Balsamo- che valorizza una splendida piazza mai adeguatamente tenuta nella giusta considerazione. L’inventiva e la tenacia di Sarah Spampinato e del suo staff sono ormai un punto fermo, grazie a un impegno importante e qualificato con le attività artigianali della Città che hanno trovato in questo mercatino un luogo idoneo per valorizzare le competenze acquisite”.

Il programma

Per l’area POPUPMUSIC: sabato Sonny Santo Fisichella, Swing by Sicilyinswing, Antonio Horn Pulvirenti vs Claudio Grasso, Sventuras [LIVE], Marco di Mauro; domenica KVA – Keep Vinyl Alive, Claudia Fichera, Fabio Scap, Ramona, Aitho Entertainment.

Per l’area POPUPART: il Fabbrichiere, gruppo formato da artisti attivi su vari fronti, che hanno a cuore la promozione artistica sul territorio sarà presente con il Lab Art Live: spazio allestito per tutti coloro che avranno voglia di disegnare, dipingere, scolpire, produrre oggetti di design e fare graffiti.

Per l’area POPUPFOODAREA: Scecco Food Dainotti’s Apericapo Etnacoffee C&G Cioccolato e Gelato La mafaldineria Street Sud by SUDcafè.

Per l’area POPUP4KIDS:

– laboratorio dedicato al personaggio di Gruffalò a cura di Floriana dell’Arcipelago delle Storie

– laboratorio: Cosa faresti se incontrassi un alieno”? a cura di Floriana delL’Arcipelago delle Storie

– laboratorio creativo “Animali della savana da colorare ” a cura di Guide Turistiche di Catania

– laboratorio “Maschio o femmina”? a cura di Floriana delL’Arcipelago delle Storie

– animazione a cura di Snack Eventi

Domenica 28 dalle 11.00 alle 19.00 arriva all’interno della nuova edizione di Pop Up Market Sicily il “Low Cost Park Desing” un parco giochi progettato dai bambini per i bambini, un parco giochi speciale, dove creare ambientazioni fantastiche, giochi di ruolo e di immedesimazione, inventando usi innovativi di oggetti provenienti da altri settori, come cassonetti e campane per la raccolta del vetro, all’insegna della riduzione dell’impatto ambientale umano ed energetico. Low cost Park è un progetto Dusty ed è stato presentato al Salone del Mobile di Milano nel 2014.

