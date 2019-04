Velletri Festival Street Food

Festival dello Street Food a Velletri da oggi, 25 al 28 di Aprile. Dopo le prime entusiasmanti tappe romane la Typical Truck Street Food dal 25 di Aprile sbarcherà per la prima volta a Velletri per un entusiasmante festa di gusto, musica, spettacoli e sano divertimento.

Selezionatissimi Street Chef, dalle ore 12 alle ore 24, animeranno con ricette gourmet, assolutamente “On the road”, l’intera piazza Cairoli. Street band, giocoleria ed animazione renderanno i 4 giorni di Festival Street Food indimenticabili. Affascinanti sorprese ed incredibili attrazioni accompagneranno il ricchissimo percorso gastronomico nello stile ttsfood. I nostri Street Chef, il fiore all’occhiello dello street food italiano, prepareranno in diretta piatti gourmet stupendo con ricette della tradizione e sorprese da leccarsi i baffi. Prodotti pugliesi, abruzzesi, siciliani e campani. Piatti gourmet di mare, classici romani e sorprese internazionali. Primi e secondi realizzati con ottime materie prime. Panini e fritti da far girare la testa e dolci espressi per tutti i gusti, non mancherà dell’ottima birra cruda artigianale e tanto alto ancora. Un evento da segnare sul calendario per degustare il meglio dello street food italiano.

Il Programma prevede la presenza di 18 Street Chef che a bordo dei loro Truck e ApeCar posizionati sulla Piazza, si sfideranno tra fornelli e padelle creando la migliore ricetta. Spettacoli con le street band: I Caracca ed i loro tamburi itineranti, gli SR207 ed i Lonely. Non mancherà la compagnia del CIRCUS VILLAGE, con i suoi artisti di strada e circensi, che vi stupiranno con momenti di intrattenimento e affascinanti performance. Spettacoli di magia, bolle di sapone giganti, giocoleria & clownerie. Spazio anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, palloncini e tanti giochi da fare in famiglia.

Quattro Giorni di festa dedicati a tutta la famiglia, una carovana di bontà per grandi e piccini, nel segno della Typical Truck Street Food.

25-26-27-28 APRILE INGRESSO GRATUITO!

