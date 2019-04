Sono aperte le candidature per gli Innovation in Politics Awards 2019

Si ricercano iniziative d’eccellenza per la terza edizione dei premi europei alle best practice politiche Il 2017 ha visto un vincitore italiano e, nel 2018, ben 10 progetti locali in finale

Ogni anno, gli Innovation in Politics Awards rendono merito ai progetti politici più coraggiosi e di impatto realizzati nei Paesi membri del Consiglio d’Europa. Una giuria di più di 1.000 cittadini europei provenienti da 40 Paesi seleziona gli 80 finalisti e nomina i vincitori nelle 8 categorie, fra tutte le candidature ricevute. Chiunque può candidare un progetto: nel 2017 sono stati più di 600 le iniziative presentate. La Cerimonia di Premiazione si svolgerà il 4 dicembre 2019 a Berlino.

Milano – La nuova edizione del premio internazionale per la buona politica prende il via: tutti i politici eletti, a qualunque livello, e i comuni cittadini dei 47 paesi membri del Concilio d’Europa, sono invitati a candidare iniziative politiche e progetti che esplorano nuovi territori per la democrazia liberale.

L’Italia ha già raggiunto la vittoria nel 2017 grazie al progetto Tariffa Puntuale, Verso Rifiuti Zero del comune di Capannori (LU), e nel 2018 ha visto in finale ben 10 esempi di eccellenza e innovazione provenienti da tutta Italia: Adotta un Nonno (Milano), Borgoalbergo (Ferla), Crowdfunding civico (Milano), Hopeificio (Chieuti, Serracapriola), La Banca del Riciclo (Latronico), Laboratori di Comunità (Bologna), Officine ON/OFF (Parma), Ragazzi Harraga (Palermo), Reddito di Cittadinanza Locale (Livorno), Torino City Lab (Torino).

Gli Innovation in Politics Awards raccolgono ogni anno modelli di governo e amministrazione pubblica di alto valore, che cambiano in meglio la vita dei cittadini e pongono le basi per un futuro migliore, basato sui valori europei di Dignità della persona, Libertà, Democrazia, Uguaglianza, Diritti umani. Fra i recenti vincitori degli Innovation in Politics Awards ci sono state, ad esempio, iniziative ambiziose e di forte impatto come European Solidarity Corps del Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, che permette ai giovani di prendere parte ad attività di volontariato in tutta Europa, o Gdansk Immigrant Integration Model, che promuove progetti speciali per l’integrazione dei migranti e dei rom, presentata da Pawel Adamowicz, il sindaco di Danzica tragicamente scomparso lo scorso gennaio.

“In una fase storica particolare per l’Italia e per l’Europa, è stata una grande soddisfazione nella scorsa edizione vedere ben dieci iniziative in finale, molte delle quali provenienti da piccoli borghi che con creatività ed energia hanno dimostrato che un cambiamento è possibile”, dichiara Martin Slater, Presidente di Noesis Group, rappresentante di The Innovation in Politics in Italia. “L’Italia è ricca di progetti politici straordinari, che mostrano l’impegno delle istituzioni locali per la comunità. Incoraggiamo dunque i cittadini del nostro Paese a partecipare, aiutandoci ad identificare queste iniziative per portarle oltre i nostri confini come esempi virtuosi di buona politica”.

Questa iniziativa è dedicata allo sviluppo e al rafforzamento della politica democratica e della amministrazione pubblica innovativa in Europa. A questo fine, superando i confini geografici, si cercano e si riconoscono progetti politici esemplari in 8 categorie: Civiltà, Comunità, Democrazia, Ecologia, Diritti Umani, Lavoro, Prosperità, Qualità della Vita. Il know-how che viene condiviso da queste best practice può essere fatto proprio da altri attori della politica e dalla società civile, indipendentemente dal partito di appartenenza, dal livello di servizio o dalla regione.

Tutti i progetti candidati saranno valutati da una giuria di più di 1.000 cittadini da tutta Europa il prossimo autunno. Chiunque, al di sopra dei 16 anni, può candidarsi per diventare un membro di questa giuria.

Tutti i finalisti saranno invitati alla cerimonia di premiazione a Berlino, il 4 dicembre 2019: 500 ospiti da tutta Europa sono attesi alla serata di gala, che si svolgerà al TIPI, presso la Cancelleria Federale.

Candida un progetto su: https://innovationinpolitics.eu/it/project-nominate

Diventa un membro della giuria su: https://innovationinpolitics.eu/it/juror-submit

Gli Awards sono organizzati dall’Innovation in Politics Institute con sede a Vienna, assieme ai sui partner europei: Act.Now (Vienna), Arenaldé (Stoccolma), Dreamocracy (Bruxelles), Bulgarian School of Politics, EuropaNova (Parigi), European Forum Alpbach, assieme a Szkola Liderów e THINKTANK in Polonia.

Per maggiori informazioni:

Elena Cerutti, Eleonora Carminati – Noesis The Innovation in Politics Awards Italia

innovationinpolitics@noesis.net

www.innovationinpolitics.eu

