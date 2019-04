Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato l’Informativa dell’Area “Finanza Aziendale”

Uno studio incentrato sulla ricognizione dell’attività istituzionale svolta dal CNDCEC e sulle tematiche di maggior interesse e attualità in materia.

Tre le sezioni dell’informativa. Nei “Documenti”, attenzione puntata sulle recenti pubblicazioni: “L’equity crowdfunding alla luce delle ultime modifiche normative e regolamentari: un’opportunità per lo sviluppo delle aziende” e “Il peer to peer lending: aspetti operativi e opportunità per aziende e investitori”. Il primo analizza lo strumento in questione nell’ambito della più ampia tematica della pianificazione finanziaria e delle opportunità di ottenere risorse per sostenere gli investimenti e la crescita delle imprese. Il secondo invece intende far luce sui principali aspetti del P2P, analizzandone le principali tipologie, i trend di mercato, le opportunità per i players coinvolti, gli aspetti fiscali e i più significativi profili operativi di cui tener conto nell’attuare simili operazioni.

Nel corpus centrale dell’informativa si passa in rassegna l’attività svolta dal Consiglio Nazionale con i progetti avviati in collaborazione con altri soggetti, istituzionali e non. Tra i temi, il wealth management e family office, il modello di rating per la finanziabilità delle PMI, Pianificazione finanziaria e rating. Il Consiglio Nazionale ha dato altresì vita a un nuovo gruppo di lavoro destinato ad analizzare la tematica della Brexit. Lo scopo è quello di approfondire gli aspetti operativi e le implicazioni pratiche per le imperse e i commercialisti dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea.

Completa l’informativa la sezione “Novità” con una raccolta di notizie attinenti ai più recenti provvedimenti, specie in tema di finanza agevolata, nel cui ambito stanno trovando attuazione pratica alcune importanti misure di sostegno alle imprese. Sotto la lente dei commercialisti: La Modifica alla disciplina dei piani individuali di risparmio (PIR), Novità per i Fondi per il Venture Capital, Business angels e start up innovative; la “Nuova” Legge Sabatini; Le Novità per i finanziamenti europei destinati alle PMI (“SMEs Instrument”).



