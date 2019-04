Marsala: Presentazione della squadra femminile di pallamano

Oggi si è tenuta la conferenza stampa per la Presentazione della squadra femminile di pallamano che parteciperà alla fase finale per la promozione in A1 Eleana Maggio, presidente della società “Leali” che ha avuto affidato il Palasport: “la struttura chiusa da 13 anni, riaprirà entro il prossimo mese di maggio” venerdì 26 – al Palazzo Municipale – ore 9,00 – l’incontro con i giornalisti per la 6^ maratonina del vino

Presentata oggi alla stampa, al Sindaco, agli Assessori Andrea Baiata, Salvatore Accardi e Rino Passalacqua dai vertici societari della “Leali”, la squadra marsalese femminile di Pallamano che ha acquisito il diritto a disputare la fase finale dei play off che decreterà la squadra vincente che l’anno prossimo militerà in A1. Fra le compagini che a Cassano Magnago dal prossimo 27 aprile e fino al 1° maggio si contenderanno il prestigioso traguardo figurano anche Conversano, Brunico e Modena. La squadra della Società Sportiva “Leali” di Marsala quest’anno, a suon di reti, ha meritatamente stravinto la fase meridionale del campionato di A2. A Cassano Magnago, nella prima fase dei play off, la formazione allenata da Milenko Klijacic e dal suo secondo Nino D’Aguanno dovrà affrontare squadre molto forti e più consistenti nell’organico.

Nel corso della conferenza di stamattina è emersa anche una piacevole notizia. E’ stata la Presidente della Società “Leali” che si è aggiudicata la gestione del Palasport a comunicarla. Eliana Maggio ha annunciato che il Palazzetto dello Sport, dopo 13 anni di chiusura, riaprirà i battenti entro il prossimo mese di maggio.

E da uno sport ad un altro.

Fervono a Marsala i preparativi per la 6^ edizione della “Maratonina del Vino” che si svolgerà domenica prossima, con inizio alle ore 9,45 su un circuito cittadino. Gli organizzatori della Asd Polisportiva Marsala Doc, coordinati la loro presidente, Filippo Struppa, sono al lavoro per fare in modo che tutto si svolga nel migliore dei modi. E per presentare questo avvenimento sportivo, che con il passare degli anni, è cresciuto in maniera esponenziale, venerdì prossimo, 26 aprile p.v., nella Sala giunta al Palazzo Municipale, con inizio alle ore 9:00, si terrà una conferenza stampa alla quale oltre al Sindaco Alberto Di Girolamo e ad altre autorità amministrative prenderanno parte i vertici della Asd Polisportiva Marsala Doc.

Quest'anno il percorso di 21,097 km su cui si snoderà la 6^ edizione della "Maratonina del Vino"

sarà tutto pianeggiante, con partenza da Piazza Mameli (Porta Garibaldi) per poi proseguire su via Sibilla- viale Isonzo – Porta Nuova – viale C. Battisti – Isolato Egadi – via Cap. V. Falco – via lungomare Salinella fino all’intersezione con via Messina Orlando con giro di boa e percorso inverso fino ai Canottieri, si prosegue poi a destra sul Lungomare Boeo – via Colonnello Maltese – piazza Piemonte e Lombardo e quindi ci si immette in via M. Nuccio a salire – via Mazzini – P.zza del Popolo – via Vespri ed arrivo in Piazza Mameli (Angolo di via Sibilla). Il giro è di circa 7 km da ripetere 3 volte.

