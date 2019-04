Emanuele Morabito, annuncio passaggio al Movimento Cinque Stelle

Con amarezza devo purtroppo ammettere che non mi riconosco più nelle scelte finora operate in Sicilia dal Pd. Qualcosa non va all’interno del Pd in Sicilia, Troppe scelte sbagliate, la base sana del partito non conta.

Le scelte organizzative e programmatiche vengono calate dall’alto. La democrazia interna non viene rispettata. Cosi’ purtroppo il partito in Sicilia è destinato purtroppo a scomparire. Vorrei parlare di un PD di Messina dove siamo passati dal sistema clientelare del mister preferenze al tesseramento zero. La base sana del partito si sente abbandonata. Da mesi chiedo le dimissione segretario cittadino e del segretario dei giovani democratici. Niente, nessuna risposta, solo un tombale silenzio. Tutto questo rafforza la voglia e la volontà di lasciare il partito. Personalmente le cariche non lo ho mai volute perché chi merita deve andare avanti ed esprimere le sue idee nuove innovative nel partito. Si deve, ad ogni costo, voltare pagina. Anzi piuttosto si deve tentare di proporre nuovi orizzonti per un partito che sta lentamente e inesorabilmente morendo. Per questo Pd in Sicilia vi è solo una musica che lo caratterizza purtroppo: “il silenzio fuori ordinanza”

I ruoli se li tengono stretti sono stato in silenzio fino a oggi dove vi preannuncio la volontà di lasciare il partito e le cariche che non lo ho mai voluto perché le cose una se le merita per impegno dentro il partito no per conoscenze Un partito che non si è occupato dei veri problemi della città e quando lo fa un sindaco di diverso colore politico ma le fa dovrebbe collaborare con il sindaco perché sono problemi di tutta la città AUGURO AL PD AL QUALE SENTO DI AVER DATO TANTO CHE RINASCA E CHE RITORNI A ESSERE IL VERO PARTITO DI ASCOLTO VERSO LA GENTE E NON DI PAROLE SOLAMENTE A presto amici

