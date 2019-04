Cintura di sicurezza in gravidanza: cosa sapere per essere protette senza rinunciare al confort

automobile.it presenta una rapida guida per donne in dolce attesa sicure al volante in occasione della festa della mamma

Milano – In occasione della Festa della Mamma, domenica 12 maggio, automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio di proprietà del gruppo eBay, presenta una breve guida per mamme sicure in automobile che spiega come indossare la cintura di sicurezza per essere protette in viaggio senza rinunciare al confort.

Di sicuro una gravidanza richiede attenzioni che normalmente sembrano scontate, ma per quanto riguarda i viaggi in automobile, se l’attesa non è stata dichiarata “a rischio”, la futura mamma può muoversi senza alcun timore e senza dover rinunciare a viaggi e fine settimana fuori porta…specialmente per la sua festa!

La donna in dolce attesa in auto deve sempre sentirsi comoda e sicura per se e il proprio bimbo, per esempio avendo qualche cuscino extra per contrastare gli inevitabili sobbalzi e le buche impreviste. A tal proposito, il posto più sicuro è quello posteriore perché, in caso di frenate o urti improvvisi, è quello più protetto. Il ruolo più importante è però svolto dalla cintura di sicurezza, obbligatoria secondo il Codice della Strada anche in gravidanza, salvo esplicita richiesta del medico indicata in un certificato da portare con sé in auto.

Il mancato utilizzo della cintura comporta una multa che può andare da 80 323 euro e la decurtazione di cinque punti dalla patente. Qualora l’infrazione sia commessa due volte in due anni si rischia addirittura la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi

Purtroppo le sanzioni per quanto severe non sempre bastano infatti, a volte capita che le donne in dolce attesa non usino la cintura pensando erroneamente di poter arrecare danni al feto. In realtà l’utilizzo della cintura di sicurezza in gravidanza riduce del 70% la gravità dei traumi a cui si può andare incontro in caso di incidenti.

Per alleggerire il fastidio nell’utilizzo di questo dispositivo esistono numerosi prodotti come rivestimenti imbottiti da applicare sulla cintura stessa o l’adattatore di cinture di sicurezza che permette alla cintura di attraversare le cosce, anziché il ventre, evitando così la sensazione di oppressione della pancia in crescita. L’adattatore è facile da installare e va posizionato sul sedile, a quel punto la cintura di sicurezza può essere allacciata normalmente e assicurata con dei bottoni sotto una fettuccia posta all’altezza del basso inguine della donna.

Per evitare ogni tipo di lesione al bambino e assicurare confort e tranquillità alla mamma bisogna semplicemente ricordarsi di indossare la cintura di sicurezza come suggerito di seguito:

Utilizzando un adattatore Passando sotto il pancione la parte inferiore della cintura Passando la parte superiore sopra una spalla Attraversando il petto in diagonale tra i due seni

