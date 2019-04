Richiamo urgente per occhiali da sole Ray-Ban: le lenti potrebbero frantumarsi e le schegge causare danni agli occhi. Il richiamo non riguarda il mercato italiano

L’allerta è stata segnalata dall’autorità indipendente del governo australiano per la concorrenza e il consumo. Gli occhiali da sole in tartaruga marrone sono venduti in tutto il paese nei negozi Big W e nei negozi Big W Optical e anche on-line. Il richiamo non si applica alle lenti da vista. Il richiamo non riguarda il mercato italiano

Una gamma di occhiali da sole del marchio leader Ray-Ban è stata richiamata con urgenza tra le preoccupazioni che le lenti potrebbero frantumarsi e le schegge causare danni agli occhi. I clienti che hanno acquistato gli occhiali in tartaruga marrone nei negozi Big W in tutto il paese e anche on-line, sono pregati di smettere immediatamente di usarli. La Commissione australiana per la concorrenza e il consumo (ACCC) afferma che le lenti, non soggette a prescrizione, sono a rischio di rottura e i frammenti potrebbero causare danni agli occhi. “Alcune lenti, senza prescrizione, potrebbero non essere abbastanza forti o resistenti e rompersi sotto pressione”, ha riferito in una nota l’ACCC. Gli occhiali da sole sono stati venduti nei negozi di ottica di Big W nel NSW, nel Queensland, nel Sud dell’Australia e a Victoria tra il 1 ° novembre 2016 e il 31 gennaio di quest’anno e anche on-line. Chiunque li abbia acquistati è invitato a restituire l’articolo al rivenditore per un rimborso completo. Il richiamo non si applica alle lenti da vista. Nell’ottica d’informazione quotidiana ai consumatori in materia di allerte dei prodotti, lo “Sportello dei Diritti” nella persona del presidente Giovanni D’Agata, nel caso il richiamo riguardi anche il mercato europeo e quindi anche l’Italia, ricorda che i clienti che hanno acquistato il prodotto sopra indicato,possono restituirlo al punto vendita che procedera’ al rimborso.

